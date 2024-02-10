Yargıtay'dan emsal karar! Sigara silah sayıldı

İzmir'de yaşayan genç kız, sosyal medyadan tanıştığı ve tatil için K.M. isimli erkeğin daveti üzerine Kuşadası'na gitti. Genç kız, eşyalarını K.M'nin evine bıraktıktan sonra birlikte denize gittiler. Denizde K.M, genç kıza cinsel tacizde bulunmaya çalıştı. Genç kızın dokunmasını istememesi üzerine birlikte eve geçtiler. Bir süre sonra genç kız evden ayrılmak istedi ancak İzmir'e akşam saatlerinde otobüs olmaması ve otel fiyatlarının da yüksek olması nedeniyle geceyi K.M'nin evinde geçirmeye karar verdi. Ayrı odalarda kalmalarına rağmen genç kız, K.M'nin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız olduğu için valizini alıp gitmek istedi. Bu sırada K.M, genç kızı ittirerek kapıyı arkadan kilitledi ve anahtarı aldı. Bağırmaya başlayan genç kızın ağzını kapatarak tacizde bulunan K.M, bununla da kalmadı ve "Yumruğu yiyeceksin" diyerek tehdit ederek sabaha kadar cinsel tacizde bulundu.

SİGARAYLA TEHDİT ETTİ

K.M. isimli erkek elindeki sigarayı genç kızın cinsel organına ve bacaklarına yaklaştırarak basacağını söyleyerek korkuttu. Havanın aydınlanmaya başlamasıyla birlikte genç kız artık uyumaları gerektiğini söyleyerek şahsı ikna etti. Uyuyor numarası yapan genç kız bir süre sonra çantasından telefonunu alıp arkadaşına evin adresini verdi ve polis çağırmasını istedi. K.M'nin derin bir uykuya daldığını gören kız evden kaçıp polis merkezine giderek K.M.'den şikayetçi oldu. İlk derece mahkemesi, sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İlk derece mahkemesinin kararına itiraz edilmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Mahkemesi'ne geldi. İtirazı inceleyen Mahkeme, istinaf başvurularının reddine karar verdi. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 20. Ceza Dairesi kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne geldi. Dosyayı inceleyen Daire, sanığın mağdur genç kız ile rızası dışında darp, cebir ve tehdit ile aynı gece birden fazla cinsel ilişkiye girdiğini ve sanığın eylemini silahtan sayılan sigara ile işlediğini belirterek kararda hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.