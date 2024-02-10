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Aktüel Yargıtay'dan emsal karar! Sigara silah sayıldı
Aktüel

Yargıtay'dan emsal karar! Sigara silah sayıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 08:58:00 -
Yargıtay'dan emsal karar! Sigara silah sayıldı

Sosyal medya üzerinden tanıştığı erkeğin Kuşadası’ndaki evine tatile giden genç kız, şahsın kendine dokunmasından rahatsız oldu. İkili arasında yaşanan gerilim sonrası genç kız evden ayrılmak istediği sırada cinsel tacize uğradı. Sigarayı cinsel bölgesi ve bacaklarına yaklaştırarak basmakla korkutan erkek ile sabaha kadar rızası dışında ilişkiye zorlanan genç kızın şikâyeti üzerine başlayan yargı sürecinde Yargıtay son noktayı koydu. Emsal bir karara imza atan Yargıtay, eylemin sigarayla gerçekleştirildiğini, sigaranın da silah sayıldığını belirtti.

İzmir'de yaşayan genç kız, sosyal medyadan tanıştığı ve tatil için K.M. isimli erkeğin daveti üzerine Kuşadası'na gitti. Genç kız, eşyalarını K.M'nin evine bıraktıktan sonra birlikte denize gittiler. Denizde K.M, genç kıza cinsel tacizde bulunmaya çalıştı. Genç kızın dokunmasını istememesi üzerine birlikte eve geçtiler. Bir süre sonra genç kız evden ayrılmak istedi ancak İzmir'e akşam saatlerinde otobüs olmaması ve otel fiyatlarının da yüksek olması nedeniyle geceyi K.M'nin evinde geçirmeye karar verdi. Ayrı odalarda kalmalarına rağmen genç kız, K.M'nin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız olduğu için valizini alıp gitmek istedi. Bu sırada K.M, genç kızı ittirerek kapıyı arkadan kilitledi ve anahtarı aldı. Bağırmaya başlayan genç kızın ağzını kapatarak tacizde bulunan K.M, bununla da kalmadı ve "Yumruğu yiyeceksin" diyerek tehdit ederek sabaha kadar cinsel tacizde bulundu.

SİGARAYLA TEHDİT ETTİ

K.M. isimli erkek elindeki sigarayı genç kızın cinsel organına ve bacaklarına yaklaştırarak basacağını söyleyerek korkuttu. Havanın aydınlanmaya başlamasıyla birlikte genç kız artık uyumaları gerektiğini söyleyerek şahsı ikna etti. Uyuyor numarası yapan genç kız bir süre sonra çantasından telefonunu alıp arkadaşına evin adresini verdi ve polis çağırmasını istedi. K.M'nin derin bir uykuya daldığını gören kız evden kaçıp polis merkezine giderek K.M.'den şikayetçi oldu. İlk derece mahkemesi, sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İlk derece mahkemesinin kararına itiraz edilmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Mahkemesi'ne geldi. İtirazı inceleyen Mahkeme, istinaf başvurularının reddine karar verdi. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 20. Ceza Dairesi kararının temyizi üzerine dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne geldi. Dosyayı inceleyen Daire, sanığın mağdur genç kız ile rızası dışında darp, cebir ve tehdit ile aynı gece birden fazla cinsel ilişkiye girdiğini ve sanığın eylemini silahtan sayılan sigara ile işlediğini belirterek kararda hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

 

 

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Yorumlar

????iğrençlik

kadının oraya gitme niyeti zaten birlikte olmak, muhtemelen maddi bi anlaşmazlık olmuş .. kadın çirkeflik yapmış . ikisi de pislik yani

Uğur

Herifin Kuşadasındaki evine şunun için mi gitmiş ki ikisi baş başa siyasi konuları mütalaa edeler? Bilmem-nasıl karıya bak. Zamparadan istediği fiyatı koparamayınca böyle intikam alıyor. Ayrıca bu hâkimleri de onlara değer verenleri de eşekler ve katırlar tepsin.
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