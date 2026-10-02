Yazışmalarda ortaya çıktı! Ertuğrul Doğan, Ferhat Gündoğdu’dan bakın ne istemiş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu’nun yazışmalarında Gündoğdu’na Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın bir hakemi maçlarda ve VAR’da istemediği talebinin iletildiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, hakem görevlendirmelerine ilişkin dikkat çekici bir yazışma tespit edildi.
‘ERTUĞRUL DOĞAN ÖZGÜR YANKAYA’YI İSTEMİYOR”
Yazışmada, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın belirli bir hakemi istemediği, söz konusu hakemin Trabzonspor maçlarında ve VAR görevlerinde görevlendirilmemesi yönündeki talebinin İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Ferhat Gündoğdu’ya iletildiği ortaya çıktı.
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