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Gündem Korkunç çete Zen Pırlanta'nın sahiplerini hedef aldı! Polisin dev operasyonuyla 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Gündem

Korkunç çete Zen Pırlanta'nın sahiplerini hedef aldı! Polisin dev operasyonuyla 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Çirkinler" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Zen Pırlanta sahiplerini tehdit edip yağmalamaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Çirkinler" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Zen Pırlanta sahiplerini tehdit edip yağmalamaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda “Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri” olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda “Çirkinler” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirilmiştir.

 

Soruşturma kapsamında; Zen Pırlanta sahiplerine, söz konusu suç örgütü adına yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirlenmiştir.

 

Müşteki Mehmet Diribaş’ın konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları, aynı sırada müştekinin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edilmiştir.

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

 

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirilmiş, el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemine ilişkin örgütsel nitelikte yazışma kayıtlarına rastlanmıştır.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir.

Silahlı suç örgütleri ile vatandaşlarımızı tehdit, baskı ve korkutma yoluyla haksız menfaat sağlamaya yönelik suç yapılanmalarına karşı yürütülen soruşturmalar titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

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