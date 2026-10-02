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Gündem Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi öldürüldü
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Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi öldürüldü

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Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi öldürüldü

Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’ndeki bir apartmandan silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde bir şahsı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Yapılan kimlik tespiti sonucunda hayatını kaybeden şahsın Abdullah S. olduğu bilgisine ulaşıldı. Abdullah S.'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Abdullah S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BÜLENT TEZCAN'I VURARAK YARALAMIŞTI

Öte yandan Abdullah S., 10 yıl önce dönemin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı olan Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın bacağından silahla vurularak yaralandığı olayın faili olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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