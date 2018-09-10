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Yargıtay, Enis Berberoğlu hakkında kararını verdi

CHP'den yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması" yönündeki talebin reddine yapılan itiraz, Yargıtay 17. Ceza Dairesince kabul edilmedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:58
Yargıtay, Enis Berberoğlu hakkında kararını verdi

Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması" yönündeki talebin reddine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırlarına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebini reddetmişti.

Daire, Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi isteminin ise dosyanın esastan incelenmesi aşamasında ele alınmasını kararlaştırmıştı.

Dairenin kararına, Berberoğlu'nun avukatları itiraz etti. İtiraz, bir üst daireye gönderildi.

İtirazı görüşen Yargıtay 17. Ceza Dairesi de Berberoğlu'nun, "davanın durması" yönündeki talebini yerinde görmedi ve itirazı reddetti.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:58
  1. İstanbul
  2. enis berberoğlu
  3. CHP Milletvekili
  4. Yargıtay
  5. itirazı reddetti
  6. mahkeme
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