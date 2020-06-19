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Aktüel

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'in 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:23:29 -
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ'nün sözde Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'in 12 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
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