Suudi Arabistan ile ABD arasında askeri temas! Genelkurmay Başkanı er-Ruveyli, CENTCOM Komutan Yardımcısı Frank ile görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Patrick Frank ile bir araya geldi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki isim arasındaki görüşmede askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Patrick Frank ile ikili askeri işbirliğini geliştirme olanaklarını görüştü.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ruveyli'nin, ülkeyi ziyaret eden Frank ile bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, Ruveyli ve Frank görüşmesinde "iki dost ülke arasındaki ortak çıkarları gerçekleştirmek amacıyla askeri alanlarda işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındığı" kaydedildi.