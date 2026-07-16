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Gündem Özlem Gürses Ahbap’da kaybettiği itibarını kazanmak için, tesettürlülere yalakalık yaptı
Gündem

Özlem Gürses Ahbap’da kaybettiği itibarını kazanmak için, tesettürlülere yalakalık yaptı

Yeniakit Publisher
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CHP yandaşı Özlem Gürses, Ahbap skandalı sonrası içine düştüğü itibar bataklığından kurtulmak için akla hayale gelmeyecek algı oyununa girişti.

Milletten topladığı yardım paralarını kumara basan Haluk Levent başını çektiği Ahbap skandalıyla  itibar bataklığına saplanan fondaş Özlem Gürses, şimdi de muhafazakar kesime sevimli görünmek için taklaya başladı. Gürses'in sosyal medyada paylaştığı "esnaf lokantası" hikayesi, içine düştüğü acziyeti ve samimiyetsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Gürses şunları söyledi:

Bir yemek için arkadaşlarımla esnaf lokantasına gittik. Tam yanımızda başörtülü bir hanımefendi ve mütedeyyin olduğu her halinden anlaşılan eşi ve oğluyla yemek yiyorlardı. İlk defa tedirgin hissettim.

Yemek boyunca da dönüp bana baktılar. Yemekleri bitti. Kalkarken yanıma geldiler. “Bir fotoğraf çekilebilir miyiz sizi o kadar çok seviyoruz ki” dediler.

Düşüp bayılacaktım. Birbirimize sarıldık, neredeyse ağlayacaktım.

 

Milletin değerleriyle barışık olmayan bu zihniyetin, sıkışınca nasıl hemen muhafazakar vatandaşların temiz duygularına sarıldığının en bariz örneği bu olayla tescillendi. Güya o aile kendisiyle fotoğraf çekilmek istemiş de, fondaş hanımefendi neredeyse ağlayacakmış...

Ahbap'la rezil olan Gürses, kaybettiği imajını toplamak için "başörtülülere sarılma" tiyatrosuna "Millet bu numaraları yemez!" yorumları yapıldı.

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Yorumlar

Omar

Yalanini yesinler Özlem Gurses senin Islam Türk düşmanı olduğunu bilmeyen yok türbanlı birinin seni sevmesi de absürd

Mustafa

Ahbap reklamı yapanlara ahbap para toplayanlarında mal varlığına el konulsun
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