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Yargılarınızdan uzaklaşın!

Büyük düşünürler insanın evvela kendini bilmesi ve kendini sevmesi gerektiğinden dem vurmuşlardır. Kendiniz hakkınızda iyi düşünmüyorsanız başkalarına karşı yargısal davranmak çok kolaydır. Eğer işinizi sevmiyorsanız başka bir iş bulun. Eğer görünüşünüzü sevmiyorsanız değişiklikler yapın. İstediğiniz hayatı oluşturmak için gereken her şeyi yapın. Yaşam dolu olmak, kendi özgüvenini oluşturmak hayatı negatif görmenizi zorlaştırır.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:40
Yargılarınızdan uzaklaşın!

YARGILARDAN KURTULMAK İÇİN

Kendinize bir şans tanıyın. Kendinizin en acımasız eleştirmeni büyük ihtimalle yine kendinizsiniz. Kendinizi çok aşırı eleştirdiğiniz zaman başkalarını da aynı şekilde eleştirmeye eğilimli olursunuz. Kendinize şefkatli davranın ve bunun etrafınızdaki insanlara yayılmasını sağlayın.

Açık fikirli olun. İnançlarınız ve değerleriniz doğrultusunda bir yaşam sürmeniz önemlidir. Tek hatırlamanız gereken başkalarına da aynı nezaketi göstermek. İnsanlarla aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz fakat daha az yargısal olabilmek için yaşa ve yaşat politikasını benimsemeniz gerekir.

Korkularınızla yüzleşin. Bilinmeyenden korkmak insanın doğasında var fakat korkularınızın sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Önyargı, öğrenme isteğinin eksikliğinden beslenir ve büyür.

Dedikodudan kaçının. Eğer daha az yargısal olmak istiyorsanız en yeni dedikodular hakkında yaygara koparmak amacınıza hizmet etmez. Magazin dergilerini ve boş konuşulan ortamları bir kenara atın.

Çeşitliliği kutlayın. Farklılıklar ilerlemeyi teşvik eder. Eğer hepimiz aynı olsaydık hayat bayağı sıkıcı olurdu. Ortak bir nokta arayın ve bu noktayı aradaki boşlukları doldurmak için kullanın. Birbirimize olan benzerliklerimiz farklarımızdan çok daha fazla.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:40
  1. Önyargı

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