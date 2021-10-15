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Spor Yardımsever Mesut
Spor

Yardımsever Mesut

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil anlamlı bir harekete imza attı. Deneyimli futbolcu Afrika'daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:26:00 -
Yardımsever Mesut

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil anlamlı bir harekete imza attı. Deneyimli futbolcu Afrika'daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu.
Afrika kıtasında bulunan çocukların yaşadığı zorluklar tüm dünyanın yüreğini burkuyor. Birçok isim bu konuda çalışmalar yaparak çocukların hayatını rahatlatmaya çalışırken, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den de anlamlı bir hareket geldi. Daha önce de Afrika'daki çocuklara çeşitli yardımlarda bulunan deneyimli oyuncu bu kez de sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulunarak gönülleri fethetti.Mesut Özil, bu yardımını sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla duyurdu. Yıldız futbolcu, yoksul çocukların sağlık ihtiyaçlarını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım platformuyla birlikte Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ve doktor götürüldüğünü açıkladı.

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