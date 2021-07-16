Yardıma koştuğu kazazede ağabeyi çıktı!
İki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralanırken o sırada yoldan geçen Ahmet Mengi, otomobilini durdurarak yaralılara yardım etti. Mengi, yardım ettiği kazazedenin ağabeyi olduğunu fark etti.
Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, Halil İbrahim Özarslan yönetimindeki 07 BDS 60 plakalı motosiklet, Engin Mengi yönetimindeki 34 DTF 154 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışma sonucu iki sürücü yaralanırken, çevredekiler sürücülerin yardımına koştu.
Ağabeyine ilk müdahaleyi yaptı
Bu sırada otomobiliyle yoldan geçerken kazayı görüp yardıma giden Ahmet Mengi, yerde yatan yaralılardan birinin ağabeyi olduğunu gördü.
Ağabeyine ilk müdahaleyi yapıp, ambulans gelene kadar moral veren Ahmet Mengi, soğukkanlılığını korudu.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar, yaralıları hastanelere kaldırdı.
"Ağabeyim olduğunu yerde yatarken fark ettim"
Ahmet Mengi, kazanın olduğu yoldan tesadüfen geçtiğini belirterek, "Ağabeyim olduğunu yerdeyken fark ettim. Otomobilimi sağa çekip, hemen yardıma koştum. İlk yardımı yaptım." dedi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.