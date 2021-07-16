  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'nin iddialarına tepki
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Rize’de selden etkilenenler için 1 milyon lira kaynak aktarıldı
Malatya’da hafızlığı bitiren 25 Kur’an bülbülü için icazet töreni düzenlendi
Yerel Yardıma koştuğu kazazede ağabeyi çıktı!
Yerel

Yardıma koştuğu kazazede ağabeyi çıktı!

İki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralanırken o sırada yoldan geçen Ahmet Mengi, otomobilini durdurarak yaralılara yardım etti. Mengi, yardım ettiği kazazedenin ağabeyi olduğunu fark etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 23:42:00 -
Yardıma koştuğu kazazede ağabeyi çıktı!

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, Halil İbrahim Özarslan yönetimindeki 07 BDS 60 plakalı motosiklet, Engin Mengi yönetimindeki 34 DTF 154 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu iki sürücü yaralanırken, çevredekiler sürücülerin yardımına koştu.

Ağabeyine ilk müdahaleyi yaptı

Bu sırada otomobiliyle yoldan geçerken kazayı görüp yardıma giden Ahmet Mengi, yerde yatan yaralılardan birinin ağabeyi olduğunu gördü.

Ağabeyine ilk müdahaleyi yapıp, ambulans gelene kadar moral veren Ahmet Mengi, soğukkanlılığını korudu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar, yaralıları hastanelere kaldırdı.

"Ağabeyim olduğunu yerde yatarken fark ettim"

Ahmet Mengi, kazanın olduğu yoldan tesadüfen geçtiğini belirterek, "Ağabeyim olduğunu yerdeyken fark ettim. Otomobilimi sağa çekip, hemen yardıma koştum. İlk yardımı yaptım." dedi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay