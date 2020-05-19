  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hüseyin Akbulut kimdir?

Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması 2020 birincisi kim oldu?

Instagram'ın yeni özelliği kullanıma sunuldu

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı
için kalan
Aktüel

Yaralı çocuğunu bırakıp, muhabire sataştı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerini görünce babasının ceza yememesi için kontrolsüz olarak yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:34:36 -
Yaralı çocuğunu bırakıp, muhabire sataştı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerini görünce babasının ceza yememesi için kontrolsüz olarak yola çıktı. Aracın çarptığı kız hafif yaralanırken, olay yerine gelen baba kızıyla ilgilenmek yerine olay yerinde haber çalışması yapan gazeteciye el hareketi çekti. Çevresindeki herkesi şaşırtan ve maskesiz sokağa çıkan babaya idari işlem yapıldı.


Olay, Fethiye merkez Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı yaş grubunda olan 15 yaşındaki Sena Su E. isimli kız çocuğu, görgü tanıklarının ifadesine göre yolun karşısına geçtiği sırada polis ekiplerini görünce babasına ceza yazılmaması için kontrolsüz şekilde yola atlayıp kaçmak istedi. Bu sırada seyir halinde olan Mehmet E. idaresindeki 48 JA 885 plakalı midibüsün çarptığı kız çocuğu yaralandı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen kızın babası, yerde yatan yaralı kızıyla ilgilenmek yerine olay yerinde haber çalışması yapan gazetecilere el hareketleri yaparak herkesi şaşırttı. Bir eliyle kızını tutarken, diğer eliyle de objektiflere hareket çeken ve maske yasağına uymayan şahsa polis tarafından 789 TL idari para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı