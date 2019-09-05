Yaralı baykuş tedaviye alındı Bolu'da jandarma trafik ekipleri tarafından yol kenarında bulunan yaralı baykuş, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü

BOLU (AA) - Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bulunan yaralı baykuş tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Mudurnu Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yol kenarında bir baykuş olduğunu fark etti. Hareketsiz duran baykuşu alan ekipler, hayvanın, kanadından yaralı olduğunu gördü. Ekipler bir kutuya koyarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirdikleri baykuşa su ve yem verdi. Veteriner kliğine götürülen yaralı baykuş, tedavisinin ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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