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Yara izi neyle geçer bitkisel | İyileşmeyen yaralar için bitkisel kür

Vücudumuzda herhangi bir nedenle yara oluşmuşsa vatandaşlar ilk önce doktora gider. Tedavisini alır ve doktorun önerdiği ilaçları kullanır. Yara izi olan vatandaşlar bir de yara izi nasıl geçer bitkisel, yanık izleri nasıl geçer doğal çözüm. Yüzde yara izleri nasıl geçer bitkisel, ameliyat izi nasıl geçer, dikiş izi nasıl geçer bitkisel olarak? soruların cevabını araştırıp yaraya ne iyi gelir sorusunun cevabını bulmaya çalışır. Peki yara izlerinin iz kalmadan sağlıklı iyileşmesi için neler yapılabilir? İşte geçmeyen yara izlerine karşı ev yapımı karışım.

10 Ekim 2019 Perşembe 18:42
Yara izi neyle geçer bitkisel | İyileşmeyen yaralar için bitkisel kür

Vücudumuzda herhangi bir nedenle yara oluşmuşsa vatandaşlar ilk önce doktora gider. Tedavisini alır ve doktorun önerdiği ilaçları kullanır. Yara izi olan vatandaşlar bir de yara izi nasıl geçer bitkisel, yanık izleri nasıl geçer doğal çözüm. Yüzde yara izleri nasıl geçer bitkisel, ameliyat izi nasıl geçer, dikiş izi nasıl geçer bitkisel olarak? soruların cevabını araştırıp yaraya ne iyi gelir sorusunun cevabını bulmaya çalışır. Peki yara izlerinin iz kalmadan sağlıklı iyileşmesi için neler yapılabilir? İşte geçmeyen yara izlerine karşı ev yapımı karışım.

Geçmeyen yara izleri için ev yapımı karışım yapımında kullanılacak malzemeler 

2 yemek kaşığı kurutulmuş ceviz yaprağı

1 yemek kaşığı gliserin

3 damla aloevera suyunu karıştırıp karışım yapılır. Daha sonra bu karışım yara olan yere sürülür.

İyileşmeyen yaralar için bitkisel kür

6-7 tane karabaş bitkisini bir bardak suda 5 dakika kaynatınız. Ilımaya bırakıldıktın sonra yaranın üstüne günde en az iki defa 7 kez kurudukça sürün. 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 18:42
  1. Yara izi neyle geçer bitkisel
  2. İyileşmeyen yaralar için bitkisel kür
  3. yara izi nasıl geçer bitkisel
  4. yanık izleri nasıl geçer doğal çözüm.
  5. Yüzde yara izleri nasıl geçer bitkisel
  6. ameliyat izi nasıl geçer
  7. dikiş izi nasıl geçer bitkisel olarak?

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