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Dünya Yaptırımlar nedeniyle dışa bağımlılığı azalan Rusya’da milyarderlerin sayısı arttı
Dünya

Yaptırımlar nedeniyle dışa bağımlılığı azalan Rusya’da milyarderlerin sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2023-04-23 13:15:00 -
Yaptırımlar nedeniyle dışa bağımlılığı azalan Rusya’da milyarderlerin sayısı arttı

Şubat 2022'de Ukrayna savaşının başlamasının ardından uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus milyarderler sahip oldukları serveti artırdı. Rus süper zenginlerin toplam servetleri 353 milyar dolardan 505 milyar dolara yükseldi.

Rus milyarderler 2022'de sahip oldukları toplam 353 milyar dolarlık serveti bu yıl 505 milyar dolara yükseltti.

Bu artış, her bir Rus milyarderlerin servetine ortalama 600 milyon dolar eklediği anlamına geliyor.

SÜPER ZENGİNLERİN SAYISI YÜKSELDİ

Rus milyarderlerin toplam serveti gibi süper zengin Rusların da sayısı geçen yıl boyunca arttı. Toplam serveti 1 milyar dolardan fazla olan Rus vatandaşlarının sayısı 110'a yükseldi. Geçen yıl bu sayı 88'di.

Rus milyarderlerin sayısındaki ve toplam servetindeki artış, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uyguladığı ve Rus ekonomisinin yüzde 2,1 küçüldüğü bir dönemde geldi.
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HAM MADDE FİYATLARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Ancak bunun yanı sıra 2022, Rusya'nın süper zenginleri için avantaj olacak şekilde ham madde fiyatlarının düzenli olarak artış gösterdiği bir yıl olmuştu.

Forbes'ın listesinde, gübre üreticisi EuroChem Group ve kömür şirketi SUEK'in sahibi Andrey Melnişenko en zengin Rus vatandaşı oldu. Savaştan sonra servetini artıran isimlerden biri olan Melnişenko, gübre fiyatlarının da artmasıyla servetine 7,3 milyar dolar daha ekledi.

İkinci sırada nikel ve bankacılık devi Vladimir Potantin yer alırken, geçen yıl serveti 9,7 milyar dolara kadar düşen Rus sermayedarın varlıkları yeniden 23,7 milyar dolara kadar yükseldi.

22,1 milyar dolar serveti bulunan çelik üreticisi NLMK'nin sahibi Vladimir Lisin ise üçüncü sırada yer aldı.

RUS RUBLESİNDE KAÇIŞ TRENDİ ZİRVEDEYDİ

Forbes, Rus milyarderlerin listede yükselişe geçmesinin nedenlerinden biri olarak, geçen yılki listenin savaş başladıktan kısa bir süre sonra tamamlanmış olmasını gösterdi. Savaşı takip eden aylarda piyasalarda panik oluşmuş, Rus rublesinde kaçış trendi zirve yapmıştı.

2023 Dünya Milyarderler Listesi'nde yer alan 110 Rus zenginden 46'sına ABD, AB ve Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanıyor.

RUS ORDUSU TAKSİCİLERİ VE MARKET ÇALIŞANLARINI GÖREVE ÇAĞIRIYOR

Rus ekonomisi savaşın ilk dönemindeki kötü etkilerden sıyrılırken, Rus ordusuysa Ukrayna'daki savaş için asker aramaya devam ediyor.

Çarşamba akşamı Rus televizyonlarında yayımlanan videoda, hizmet sektöründe çalışan genç erkekler orduya katılmaya çağırıldı.

Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı klipte genç Ruslar, "gerçek bir erkek" olduklarını kanıtlamaya çağrılırken, bir taksici, bir market çalışanı ve bir spor eğitmeninin günlük yaşamından kesitler gösterildi.

Reklam filmi Kremlin'in asker toplamak için televizyonlarda yürüttüğü ilk çalışma oldu.

 

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