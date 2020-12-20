Yaptırımlar lehimize dönebilir

Batılı şer güçlerinin Türkiye’yi tekrar eski günlerine döndürmek istediklerini belirten Pekin, şunları dile getirdi:

“Türkiye’yi zor bir durumda bırakarak, baskı altına almaya çalışıyorlar. Türkiye tekrar eski Türkiye olsun istiyorlar. Türkiye’nin lehine bozulan dengenin, aleyhine dönmesini istiyorlar. Trump bunları giderayak neden yaptı derseniz? Belki de yeni yönetime enkaz bırakmak istedi ve Türkiye’yi zor durumda bırakmak için yaptı. Yad a Türkiye ile Biden yönetiminin müzakere şansını artırır. Ben de şahsen ümit varım bu konuda. Bu konu sadece tek bir konu değil. Burada Karadeniz, Kafkaslar, Ortadoğu, Doğu Akdeniz, Ege ve Libya gibi konular var. Tüm bunlara baktığınızda müzakerelere ABD paket halinde gelerek masaya koyacaklar. Tabi bu Türkiye’nin lehine çözümlenebilecek bir konu. Bu konuya ek olarak bir de NATO vizyon 2030 var. Bu hazırlandı, sanırım Kasım ayında yayınlanarak üye ülkelere gönderildi. Ocak 2021’de Londra’da yapılacak zirvede tartışılacak ve oradan NATO’nun yeni bir NATO konsepti çıkacak, kuvvet yapılanması, komuta yapılanması gibi konular çıkacak. Oradaki hedef Çin ve Rusya.”

Bize ihtiyaçları var

Türkiye’nin çok önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Korgeneral Pekin, şöyle devam etti: “Amerika’nın ister istemez bu vizyon 2030 yapılacaksa Türkiye’ye ihtiyaçları var. Türkiye’siz bu işleri yapamazlar. Bunun anlamı şu, Türkiye çok kritik bir yerde. Bir tarafta Karadeniz ve diğer tarafta Balkanlar’ı ayıran Boğazlar ve Doğu Akdeniz var. Öbür tarafta Süveyş Kanalı var. Hazar havzasına hakim. Orta Doğuya hakim ve İran’la komşu. Böyle baktığımızda Türkiye’nin önemi daha çok anlaşılıyor. Kolay bir dönemden değil zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’nin bütün bunlara hazırlıklı olması gerekiyor. Menfaatlerini koruyacak ittifaklara ihtiyacı var.”

Terörü temizlemeliyiz

Teröre de değinen Pekin, “Bölgemizde petrol konusu var. Irak ve bölgesel yönetimin paraya ihtiyacı var. ABD de destek verebilir. Ama PKK bunu engellemek çalışıyor. Türkiye bu oyunu iyi izlemeli. Fırsat eline geçmişken Irak’taki teröristleri sonuna kadar temizlemesi gerekiyor” dedi.