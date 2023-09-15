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Dünya Yaptığını görünce hayrete düşeceksiniz! Böyle güvenlik görevlisine zor rastlanır
Dünya

Yaptığını görünce hayrete düşeceksiniz! Böyle güvenlik görevlisine zor rastlanır

Yeniakit Publisher
2023-09-15 14:38:00 - 2023-09-15 14:39:35

ABD’de 2 güvenlik görevlisinin havalimanında yolcu çantasından para çalarken kameralara an be an yakalandı.

ABD’de 2 güvenlik görevlisinin havalimanında yolcu çantasından para çalarken kameralara an be an yakalandı.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde havalimanında yaşanan hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Miami Uluslararası Havalimanı’nda 2 güvenlik görevlisi, bir yolcunun çantasından para ve yolcunun eşyalarını çaldı. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntülerde, yolcunun çantasını x-ray cihazından geçmesi için koyduğu sırada 2 güvenlik görevlisinin çantayı önce beklettiği ardından da çantadan para ve bazı eşyaları el çabukluğu ile aldığı anlaşılıyor.
Konuşuyormuş gibi yapan güvenlik görevlisinin aldığı parayı cebine koyduğu görülürken Labarius Williams ve Josh Gonzalez adlı güvenlik görevlilerinin yolcunun çantasından 600 dolar çaldığı tespit edildi. Kendilerine üçüncü bir görevlinin daha yardım ettiği anlaşılan olayda güvenlik görevlileri yakalandı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alından Williams ve Gonzalez suçlarını itiraf ederken günde bin dolar çaldıklarını söyledi.

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