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Ekonomi
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Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

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Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

Tarım Kredi KOOP Market'in 16 Kasım 2026 tarihlerine kadar geçerli "Kat Kat Fırsat" aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Temel gıdadan temizlik ürünlerine, şarküteriden kışlık terliklere kadar tüm indirimli ürünlerin tam listesi belli oldu.

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Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

Vatandaşların bütçesine katkı sağlamayı amaçlayan Tarım Kredi KOOP Market, Kasım ayının ikinci haftasına özel yeni kampanya dönemini başlattı. 16 Kasım 2026 tarihine kadar tüm mağazalarda geçerli olacak "Kat Kat Fırsat" kataloğundaki ürünlerin sayfa sayfa tam listesi şu şekildedir: DR. OETKER ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu (10'lu 100 g): indirimli. Dr. Oetker Şekerli Vanilin (10'lu 50 g): indirimli. Dr. Oetker Krem Şanti Sade (144 g): indirimli. Dr. Oetker Puding Kakaolu (147 g): indirimli. Dr. Oetker Tatlı Sos Çikolatalı (123 g): indirimli. Dr. Oetker Kakao (50 g): indirimli.

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Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ Elit Bulaşık Deterjanı (4 L - Sadece KOOP'ta): 149,90 TL Elit Güzellik Sabunu Lavanta, Gül, Aloe Vera (4x70 g - Sadece KOOP'ta): 46,90 TL

#3
Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

HELVA ÇEŞİTLERİ Tarım Kredi Antep Fıstıklı Tahin Helvası (500 g): 134,90 TL Tarım Kredi Tahin Helvası Sade (500 g): 74,90 TL Tarım Kredi Tahin Helvası Keçiboynuzlu (500 g): 74,90 TL

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Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ Banvit Piliç Kokteyl Sosis (500 g): 95,00 TL Tarım Kredi Dana Macar Salam (250 g): 135,00 TL Tarım Kredi Dana Isıl İşlem Görmüş Parmak Sucuk (300 g): 209,00 TL

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Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

GAZLI İÇECEKLER Meysu Kola (1 L): 27,50 TL Meysu Portakal (1 L): 27,50 TL

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Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

SAYFA: DONUK KÖFTE ÇEŞİTLERİ Tarım Kredi Dana Izgara Köfte (320 g): 245,00 TL Tarım Kredi Dana Kasap Köfte (320 g): 245,00 TL Tarım Kredi Dana Usta Köfte (320 g): 245,00 TL

#7
Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

SÜT VE PEYNİR ÇEŞİTLERİ Tarım Kredi Yağlı Süt (%3,1 - 1 L): 49,90 TL Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (%3,1 - 400 g): 199,00 TL Tarım Kredi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış 3 Dilimli Peynir (İnek, Keçi, Koyun - 525 g): 319,00 TL

#8
Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

KAHVE, ÇAY VE MEYVE SUYU Tarım Kredi Türk Kahvesi (200 g): 109,50 TL Tarım Kredi İlk Hasat Çay (1000 g): 349,00 TL Tarım Kredi Birlik Gurme Donuk Nar Suyu (1000 g): 199,90 TL

#9
Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

ZEYTİNYAĞI, YOĞURT VE KAVURMA Tarım Kredi Anadolu Riviera Zeytinyağı (2 L): 469,00 TL Tarım Kredi Yarım Yağlı Yoğurt (3000 g): 155,00 TL Tarım Kredi Dana Dilimli Donuk Kavurma (250 g): 379,00 TL

#10
Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

TOPLU FIRSATLAR, ATIŞTIRMALIKLAR VE KIŞLIK TERLİKLER Tarım Kredi Türk Kahvesi (200 g): 109,50 TL Tarım Kredi İlk Hasat Çay (1000 g): 349,00 TL Elit Bulaşık Deterjanı (4 L): 149,90 TL Tarım Kredi Kavrulmuş Siyah Ayçekirdeği / Bol Tuzlu Kavrulmuş Siyah Ayçekirdeği (180 g): 39,50 TL Tarım Kredi Çekirdeksiz Kuru Üzüm Doypack (500 g): 99,00 TL Tarım Kredi Kabuklu Yer Fıstığı (1 kg): 174,90 TL Meysu Kola / Portakal (1 L): 27,50 TL Rinso Komple Sıvı Bakım Argan / Aloe Vera (2500 ml): 179,90 TL Bingo Akıllı Bulaşık Kapsülü Pro Max (32'li): 224,00 TL Sade Mısır ve Pirinç Patlağı (64 g): 14,25 TL Granio Kırmızı Meyveli Çikolata Kaplamalı Bar / Tiramisu Aromalı Bisküvili Tahıl Bar / Tropik Meyveli Çikolata Kaplamalı Bar (40 g): 23,50 TL Avşar Karadut-Frenk Üzümü, Mango-Ananas, Yeşil Elma Maden Suyu (6x200 ml): 79,50 TL

#11
Foto - Onlarca üründe fırsat: KOOP MARKETTE İNDİRİM RÜZGARI

Pötibör Bisküvi (175 g): 17,90 TL Baks Protein Chocolate Brownie / Protein Cookie Cream (45 g): 68,90 TL Pol's Freeze Fresh Çilek (20 g): 93,50 TL Freşa Extra Karadut Frenk Üzümü Meyveli / Mango Ananas / Elma Maden Suyu (6x200 ml): 79,50 TL Elit Güzellik Sabunu Lavanta, Gül, Aloe Vera (4x70 g): 46,90 TL Ülker Çokomel (3x12 g): 14,90 TL Ülker Probis Atıştırmalık Sandviç Bisküvi (75 g): 19,90 TL Ülker Napoliten (33 g): 37,50 TL Ülker Çikolatalı Gofret (4x36 g): 59,50 TL Eti Susamlı Çubuk (120 g): 24,90 TL Ülker Çikolata Fındık Rüyası (40 g): 29,90 TL Eti Benimo Çikolatalı (80 g): 29,90 TL Halley Mini Granüllü (98 g): 29,90 TL Eti Browni Gold Karadutlu / Vişneli (45 g): 14,90 TL Cipso Tırtıklı Orijinal Deniz Tuzlu / Yoğurt Mevsim Yeşillik Aromalı Patates Cipsi (100 g): 72,90 TL NFS Stepix Sisus Keçe Erkek Terlik / Keçe Kadın Terlik: 139,90 TL NFS Stepix Sisus Kışlık Peluş Erkek Terlik / Kışlık Peluş Kadın Terlik: 249,90 TL NFS Stepix Sisus Kışlık Erkek Terlik / Kışlık Kadın Terlik: 129,90 TL NFS Stepix Sisus Kışlık Traşlı Erkek Terlik / Kışlık Traşlı Kadın Terlik: 249,90 TL

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