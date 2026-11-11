Kademeli emeklilikte yeni gelişme: 1999, 2000 ve 2008 sigorta girişliler dikkat
EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan kademeli emeklilik beklentisini sürdürüyor. 2024 yılında Meclis gündemine taşınan düzenleme talepleri henüz sonuçlanmazken, 26 Ekim 2026 tarihinde yeni bir kanun teklifi daha TBMM'ye sunuldu. 1999 ile 2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanları ilgilendiren gelişme, emeklilik tartışmalarını yeniden hareketlendirdi. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? 2000 ve 2008 sigorta girişliler için yeni bir emeklilik hakkı gündeme gelecek mi? İşte son durum...