Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor

Diploma davasında kendisine yöneltilen “puan–fakülte uyumsuzluğu” sorusuna doğrudan cevap vermek yerine konuyu yeni yıl, kandil ve genel temennelere taşıyan Ekrem İmamoğlu’nun savunması, izah değil oyalama olarak yorumlandı; kamuoyunda tepki çeken bu açıklamalar Manşetlerin Dili programında da masaya yatırıldı.

CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’na, diploma davasında, “380 puan aldın ama 480 puanlık fakülteye kayıt yaptırdın, bunun usulü nedir, bu nasıl gerçekleşti, izah eder misiniz” diye soruldu. İmamoğlu ise idare mahkemesindeki savunmasında, “Hem yeni yıla girdik; huzurunuzda tüm ülkemizin yeni yılını kutluyorum. Hem dünya hem de ülkemiz bir sınav veriyor. Miraç Kandili'nin olduğu bir gün bu duruşma yapılıyor. Dinimizin esasında da iyi insan olmak vardır” diye konuşmaya başladı.

Komedi filmlerindeki üçkağıtçıların konuyu dağıtmak için attıkları kırk taklayı hatırlatan ifadeler kullanan İmamoğlu, bir türlü üniversitede nasıl geçiş yaptığını ise izah etmedi.

Her duruşmada olduğu gibi yine işi şova döküp boş boş konuşarak vakit kazanmaya çalışan ve acizliğini gözler önüne seren İmamoğlu, Manşetlerin Dili’nde de gündemdeydi. Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İmamoğlu’nun savunması da masaya yatırıldı.

