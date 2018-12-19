Yapışmaz tava kullanırken yapılan hatalar

BULAŞIK MAKİNENİZDE YIKIYORSANIZ

Sert deterjanlar ve çok sıcak su, zamanla yapışmaz tavanıza zarar verir. (“Bulaşık makinesinde yıkanabilir” olarak etiketlenmiş tavalar bile)

Bunun yerine, yapışmaz tavalarınızı yumuşak bir sünger ve biraz da karbonat tozu ile yıkayın. Tavada gerçekten inatçı veya yağlı bir bir durum varsa az miktarda bulaşık sabunu kullanın.

PİŞİRME SPREYİ KULLANIYORSANIZ

Pişirme spreyi zamanla yapışmaz tavanın yüzeyi üzerinde birikerek, hemen hemen imkansız olan bir kalıntı tabakası oluşturabilir.

Bunun yerine, pişirme sırasında yapışmaz tavaların tabanına tereyağı veya yağ ekleyin.

YAĞ EKLEMEDEN ÖNCEDEN TAVAYI ISITIYORSANIZ

“Kuru” yapışmaz tavaların ısının üzerine yerleştirilmesi, zararlı kimyasalları havaya verebilir.

Bunun yerine, pişireceğiniz yemek yağını tavaya ısının üzerine koyduğunuz anda ekleyin.

ÇOK YÜKSEK ISIDA KULLANIYORSUNUZ

Yapışmaz tavalar çok yüksek ısılarda kullanılmamalıdır. Yüksek ısı yapışmaz yüzeye zarar verebilir ve zararlı kimyasallar açığa çıkarabilir.

Bunun yerine , yüksek ısıda bir şeyler pişirmek istediğinizde bir dökme demir tava kullanın.

TAVALARINIZI YAĞLAMIYORSANIZ

Yapışmaz tavalarınızı tazelemek kesinlikle gerekli değildir, ancak tavalarınızın daha uzun süre dayanmasına ve tavada pişirmeye yardımcı olmasını sağlayabilir.

Bunun yerine, her kullanımdan önce tava içine küçük bir yağ parçası sürerek tavalarınızı hazırlayın.

SICAKLIĞI ÇOK HIZLI DEĞİŞTİRİYORSANIZ

Hızlı sıcaklık değişimleri (sıcak tavanızı hemen soğuk suyun altına tutmak gibi) yapışmaz tavanızı çarpabilir.

Bunun yerine, durulamadan veya temizlemeden önce, tavanızı ısıdan aldıktan sonra birkaç dakika soğumaya bırakın.

LAVABODA KALMASINA İZİN VERİRSENİZ

Yapışmaz tavalarınızı uzun süre boyunca yiyecek veya suya maruz bırakmak zarar verebilir.

Bunun yerine yapışmaz tavalarınızı bir veya iki saat içinde yıkayın. Ve bunları sulu tutmadan hemen iyice kurutun.

ÇOK ASİTLİ YİYECEKLER PİŞİRİRSENİZ

Domates bazlı soslar gibi asidik gıdaların pişirilmesi, yapışmaz bir yüzeyin çabucak aşınmasına neden olabilir. Bunun yerine domates bazlı yemekler ve diğer asidik yiyecekleri pişirmek için farklı bir tava veya tencere kullanın.

ONLARI DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE SAKLAMIYORSANIZ

Yapışmaz tavalar birlikte istiflendiyse veya diğer tencere ve tavalara karşı istiflenmişse, çizilebilir.

Bunun yerine yapışmaz tavalarınızı bir rafa asın. Ya da istifleme tek seçeneğinizse, her tava arasına bir kağıt tabağı tampon olarak yerleştirin.

ONLARI NE ZAMAN EMEKLİ EDECEĞİNİZİ BİLMİYORSANIZ

Yapışmaz tavaların ortalama ömrü yaklaşık 5 yıldır. Çok az kullanılan yüksek kaliteli yapışmaz tavalar ve tavalar biraz daha uzun sürebilir.

5 yıl kullanımdan sonra tavalarınızı değiştirin. Ya da tavalarınızın yüzeyine çizilme ya da soyulma meydana geldiyse bir daha asla kullanmayın. Bunun için gözünüzün tavanın üzerinde olması gerekiyor.