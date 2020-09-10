Yapımına hız verilen havalimanları turizmi atağa kaldıracak! Gökyüzünden bereket yağacak

Buğra Kardan

Üretim ve ihracat rekorları kırmakta; bölgesel kalkınmayı arttırmakta kararlı olan Türkiye havalimanı yatırımlarıyla da öne çıkıyor. 7 bölgeyi dünyaya açacak bu yatırımlar sayesinde Anadolu yerli ve yabancı tatilcilerle dolacak.

Yenileri yolda

İlk 8 ayda 672 bin 408 uçağın, 52 milyon 290 bin 529 yolcunun yararlandığı havalimanlarına yenileri eklenecek. Art arda büyük terminaller, apronlar ve pistler açılacak. Yakın vadede devreye alınacak ve ihracat ile turizme ivme kazandıracak havalimanları şöyle:

Erken bitirme seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Nisan 2017’de ilk kazmayı vurduğu Rize-Artvin Havalimanı, yüzde 60 ilerleme kaydedildi. Deniz üzerine dolgu yöntemiyle yapılacak havalimanının planlanandan -2022 Ocak ayından- erken açılması için seferber olundu. Öyle ki; iş makineleri ve özel gemilerce günde 120 bin ton dolgu işlemi gerçekleştiriliyor. Proje bedeli 1 milyar 78 milyon lira olarak açıklanan Rize-Artvin Havalimanı, Karadeniz’in yaylalarına erişimi kolay kılacak. Ayrıca; bölgeyi ticaret merkezi haline getirecek. 3 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pistin yanı sıra sivil ve askeri apronların yer alacağı havalimanından her yıl 3 milyon yolcu faydalanacak. Kulesine çay bardağı şekli verilecek olan Rize-Artvin Havalimanı, bölge halkını mutlu ediyor, umutlandırıyor. Gerek Rizeliler gerek Artvinliler, “Evden çıkıp İstanbul’a çay içmeye gideceğiz” demeye başladı bile.

2 milyon yolcuya hizmet verecek

300 milyon liraya ihale edilen Gümüşhane- Bayburt Havalimanı’nın da alt yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Pist uzunluğu 3 kilometre, genişliği 60 metre olacak havalimanının 3 sene içinde uçuşlara açılacağı ve yılda 2 milyon yolcuyu ağırlayacağı belirtiliyor. 300 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde aprondan ve 265 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak Gümüşhane- Bayburt Havalimanı turizme güç katacak. Gümüşhane’ye 67, Bayburt’a ise 47 kilometre mesafede konumlanacak havalimanına yerli ve yabancı tatilcilerin akın edeceği öngörülüyor.

Çalışmalar devam ediyor

115 milyon liraya mâl olacak Tokat Havalimanı. 2021 başında faaliyete geçecek. Pist uzunluğu 2.7 kilometreyi, genişliği de 60 metreyi bulacak havalimanında apron ve taksi yolunun yapımı çift vardiya halinde sürüyor. Tokat Havalimanı’nın belirlenen takvimde açılması için gerekli her adım atılıyor. İlgili kamu kurumu tarafından müteahhide ilave ödenek dahi verildi. Öbür taraftan Tokat Havalimanı’nın refahı arttıracağı ifade ediliyor. Havalimanına pek çok kargo uçağının ineceği, böylece Orta Anadolu’nun ticaret hub’ına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yozgat Avrupa’ya bağlanıyor

Yozgat Havalimanı’nda pistlerin yapımının 2021 Ekim ayında, apron ve diğer binaların ise 2022’de bitirileceği duyuruldu. Yeni nesil kameralar, sensörler ve radarlarla ön planda olacak havalimanı Yozgat’ı Asya ile Avrupa’ya bağlayacak. Anadolu’ya yüz binlerce turist çekecek. Yatırım tutarı 252.8 milyon lira olarak ilan edilen Yozgat Havalimanı istihdama da olumlu katkıda bulunacak.

Aşama kat edildi

Temeli 2013’te atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında yeni bir sayfa açıldı. Havalimanının alt ve üst yapı çalışmalarında aşama kat edildi. 60 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda 2 pisti olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde aktif hale getirilecek.