Yapılan zamlar işçiler kadar iş verenleri de etkiliyor

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, son dönemdeki zam haberlerinin, iş dünyasındaki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Seyhan, "Son iki ayda sadece doğal gaza gelen yüzde 30’a yakın artış; yıllık satış anlaşmaları olan firmaların ürün maliyetlerine nasıl yansıtacağı merak konusu" dedi.

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Seyhan, zam haberlerinin çalışanlar kadar iş verenleri de olumsuz etkilediğini belirterek, üreticilerin devletin açıkladığı tüm programları takip etmesi gerektiğini vurguladı.

ESMİAD Başkanı Seyhan, "Üreticiler, bu saatten sonra önüne bakmalı ve daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi devletin açıkladığı tüm programları takip etmelidir. Kendine göre üretimini geliştirecek ve arttıracak desteklerden mutlaka yararlanmalıdır. Ürettiğimiz ve dışa bağımlılıktan kurtulduğumuz sürece devletimize ve milletimize katkı sağlamamız tartışılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı.