Yapay zekanın kişisel tercihlerdeki rolü belli oldu

Ahşap bazlı panel sektörünün markası Kastamonu Entegre, KEAS Konsept Stüdyo’da gerçekleştirdiği Doğadan Hayata Köprü Buluşmaları’nın dördüncü oturumunda Yeşim Kozanlı Architecture & Interior Design’ın kurucusu Yeşim Kozanlı ile Hipicon’un kurucusu Mertcan Özen’i ağırladı. Mimarların, iç mimarların ve mimarlık öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen söyleşide “İç Mimarlıkta Trendler ve Yapay Zeka” konusu ele alındı.

İç ve dış mekân ilişkisi iç içe geçmiş durumda

“Trendleri belirleyen nedir?” sorusuyla başlayan oturumda, iç mimarlıkta dünya trendlerini takip etmenin önemine dikkat çeken Yeşim Kozanlı, “Yaşadığımız krizlerin tasarıma yansımaması imkânsız. Pandemiyle birlikte son 3-4 yıldır iç ve dış mekân ilişkisi iç içe geçmiş durumda. İç mekânlar dış mekâna öykünüyor, dış mekânlar iç mekân hissi veriyor. Pandemi, savaş gibi bunaltıcı unsurlara karşı, enerji veren renklerin öne çıktığını görüyoruz. Diğer yandan sürdürülebilirlik, çevre dostu gibi kavramlar malzeme bilincimizi doğrudan etkileyerek, yeni ürünlerin ve trendlerin ortaya çıkmasını sağladı.” dedi.

Teknoloji otomatik bir trend devinimi yarattı

Teknolojinin trendlerin oluşumu ve son kullanıcıya ulaştırılması yönünde otomatik bir devinim yarattığını belirten Mertcan Özen, “İçmimarlık trendlerinin yayılması, sosyal medya ile çok hızlı ve kolay hale geldi. Bu durum, trendlerin mutlaka takip edilmesi gerekliymiş gibi bir algı yarattı ve son kullanıcının talebini yöneten bir pazarlama algoritması oluşturdu. Böylece beş yılda bir değiştirilen ev dekorasyonları üç ayda bir değişir hale geldi. Artık bütün pazarlama stratejileri sosyal medya algoritmasından yararlanıyor” dedi.

ChatGPT odaklı yeni nesil müşteri asistanları tercihlere yardımcı olacak

Yapay zekanın tasarım süreçlerini hızlandırdığını ve kişiselleştirilmiş çözümler sunduğunu belirten Yeşim Kozanlı, bu teknolojinin özellikle karmaşık problemleri analiz etmede, sürdürülebilir, inovatif ve kullanıcı odaklı tasarımlar geliştirmede yardımcı olduğunu söyledi ve ekledi: “Yapay zekayı hayatımıza dahil etmemiz kaçınılmaz olsa da tasarımcılar olarak insan ölçeğini ve duyguyu asla kaybetmemeliyiz.” Çok kısa bir süre sonra kişisel tercihlerimizde sanal asistanlara başvuracağımızı dile getiren Mert Özen ise, ChatGPT gibi yapay zeka programlarının e-ticaret davranışlarını tamamen değiştirdiğini ve önümüzdeki süreçte bunu en iyi kullanan şirketlerin ve ülkelerin rekabette öne geçeceğine dikkat çekti.

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