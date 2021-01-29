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Teknoloji Yapay zekada lider ülkeler belli oldu! Korkunç para harcıyor
Teknoloji

Yapay zekada lider ülkeler belli oldu! Korkunç para harcıyor

Information Technology and Innovation Foundation'ın raporuna göre, yapay zeka yarışında ülke sıralamaları belli oldu. İşte Çin'in geriden gelip ABD'yi zorladığı yapay zeka yarışı...

Yeniakit Publisher
2021-01-29 22:16:00 -
Yapay zekada lider ülkeler belli oldu! Korkunç para harcıyor

Son zamanlarda hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı.

Birçok ülke, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirirken, sektördeki yarış son yıllarda oldukça kızıştı.

Lider şimdilik ABD

Information Technology and Innovation raporundan derlenen bilgilere göre, yapay zeka yarışında Çin aradaki açığı hızla kapatırken, Avrupa Birliği ise (AB) yarışı iki ülkenin gerisinden sürdürüyor.

ABD, Çin ve AB'nin yapay zeka alanında ele alındığı raporda, ülkeler belli ölçütler üzerinden puanlanıyor. Buna göre, ABD 44,6 puan ile ilk sırada yer alırken, Çin 32 puanla ikinci, AB ise 23,3 puanla üçüncü oldu.

Çin, ölçütlerin yarısından fazlasında ABD ile arasındaki farkı kapatırken, AB ise ölçütlerin çeyreğinden biraz fazlasında ABD'ye kıyasla ilerleme kaydetti.

En fazla parayı ABD harcadı

Yapay zeka yarışındaki en önemli ölçütlerden biri de Ar-Ge'ye yapılan harcamalar olarak belirlendi. 2019 verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede Çin, Ar-Ge harcamasında AB'yi geride bırakırken, Amerikalı yazılım ve bilgisayar şirketleri, 2019'da Çin ve AB'nin toplamından 3 kat fazla para harcadı.

Rapora göre, Çin, ABD'ye olan bağımlılığını azaltma yönünde önemli adımlar attı. Buna karşın yapay zeka sistemlerinde kullanılan çipler konusunda ABD hala lider konumda bulunuyor. Çin ise yapay zeka sistemlerinin gelişmesinin en önemli ihtiyaçlarından olan veri işleme sayısında zirvede yer alıyor.

 

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