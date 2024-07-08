Yapay zeka uygulamaları e-ticaret sektöründe etkinliği artırıyor

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, yapay zekanın e-ticaret sektöründe kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

Teknoloji merkezlerinde geniş bir veri bilimi ekipleri bulunduğuna işaret eden Gökçetekin, bunun dışında da farklı alanlarda uzmanlaşmış proje bazlı çalışan veri bilimi uzmanları olduklarını söyledi.

Ciddi yatırımlar

Gökçetekin, “Yapay zeka büyük verisiz olmaz, bu nedenle 2017’den beri ciddi yatırımlar yaparak veri gölümüzü ve veri kataloğumuzu oluşturduk. Bu verilerin kalitesini artırmak için önemli denetleme ve anomali tespiti yapan mekanizmalar kurduk. Bu veriler ışığında da dünü doğru yorumlamak, bugünün farkında olmak ve geleceğe dönük kararlarımızı doğru almak adına veri güdümlü sistemlerimizle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

230 milyon çeşit ürünü 12 milyon müşteriye sunan bir platform olduklarını aktaran Gökçetekin, yapay zeka gibi bir teknoloji olmadan bu kadar büyük bir operasyonu yapabilmenin imkansız olduğunu söyleyerek hem müşteri deneyimi hem de ortaklarına sundukları lojistik, reklam veya fintek gibi B2B servisleri için yapay zekanın oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Yapay zeka tabanlı çalışan sistemlerinin bulunduğuna değinen Gökçetekin, bunların kullanıcı yorumlarından fiyat anomalilerinin belirlenmesine, internet üzerinden alışverişlerde kart bilgilerinin çalınması anlamında kullanılan “fraud”ların önlenmesinden içeriğin kontrolüne kadar birçok noktada kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyor

Gebze’deki Akıllı Operasyon Merkezlerinin Türkiye ve bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıdığını aktaran Gökçetekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faaliyetlerimizin ana damarını oluşturan lojistik merkezlerimizde, toplama ve taşıma işleri, envanter ve lojistik yönetimi için robotlardan ve yapay zeka uygulamalarından faydalanıyoruz. Sipariş teslimatlarında otonom modeller üzerinde çalışmalarımızı uzun süredir yoğun biçimde devam ettiriyoruz. 2022’de TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü işbirliğiyle, yenilik, yapay zeka, girişimcilik ve yerel kalkınma başlıklarında çalışmak üzere ilk E-Ticaret Yetkinlik Merkezini kurduk. Yapay zekaya dayalı gurur duyduğumuz bir diğer proje ise rota optimizasyonu çalışmamız. HepsiJet’in Türk Patent ve Marka Kurumundan tescilli bu ürünü ile kargo dağıtımında hızı artırdığımız gibi daha düşük karbon salımını sağlıyoruz. Toplam kat edilen mesafeyi azaltarak planlama ve teslimat sürelerini kısaltıyoruz, yakıt tasarrufu sağlıyoruz.”

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Zaman kazandırıyoruz

Kullanıcılarına yapay zekaya dayalı bir hizmet sunarak alışveriş deneyimini daha kolay ve zengin kıldıklarını vurgulayan Gökçetekin, “E-ticarette satışların yüzde 30’u arama sonuçlarından geliyor. Herhangi sıradan bir arama deneyimi de birçok yapay zeka süreci içeriyor. Örneğin, arama terimi önerileriyle müşterinin doğru kelimelerle arama yapabilmesini sağlayarak, onlara zaman kazandırıyoruz. Yazılan terim yanlışsa otomatik olarak düzeltiliyor. Kategori tahminiyle aramadaki terimi doğru kategorilerle ilişkilendirerek ürünleri listeliyoruz. Sonuçları otomatik olarak filtrelendiriyoruz ve sonuçları maksimum alaka düzeyiyle sıralıyoruz” şeklinde konuştu. Gökçetekin, tüketicilere daha iyi alışveriş deneyimi sunmak için yapay zeka teknolojisini ürün incelemeleri ve değerlendirmeleri aşamasında da kullandıklarına dikkati çekerek, ChatGPT’ye dayalı olarak hazırlanan ‘Değerlendirme Özeti’ sayesinde müşterilerinin tüm tüketici yorumlarının tarafsız bir şekilde oluşturulmuş özetini görebildiğini söyledi.

Yeni nesil reklam teknolojileri

Yapay zekanın müşterilerin alışveriş tercihlerini ve davranışlarını analiz etmede çok başarılı olduğu bilgisini paylaşan Gökçetekin, şunları söyledi: “Reklam şirketimiz hepsiAd temelde yapay zekanın bu fonksiyonuna dayanıyor. Müşteri verilerini yapay zeka ile analiz ederek ve dijital pazarlama teknolojileriyle bir araya getirerek yeni nesil reklam teknolojileri geliştiriyoruz. Bu teknolojileri iş ortaklarımıza en uygun şekilde kendilerini tanıtabilmeleri için sunuyoruz. Bu sayede bizimle çalışan iş ortaklarımıza yüzde 150 daha fazla erişim olanağı sağlıyoruz. Aynı zamanda iş ortaklarımıza hangi ürünlerinin daha fazla satabileceğini gösteren yapay zekaya dayalı tavsiye motoru ile satışlarını artırıyoruz. HepsiAd, arkasındaki bu teknoloji sayesinde sektördeki en yüksek reklam yatırım getirisini sunabiliyor.”