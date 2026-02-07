Yapay zeka cephesinde söz düellosu! OpenAI tepki gösterdi

Anthropic’in Super Bowl için hazırladığı dört reklamdan biri, ekranda beliren büyük “BETRAYAL” (İHANET) yazısıyla açılıyor. Reklamda, annesiyle nasıl konuşması gerektiğini soran bir kullanıcının, OpenAI’ın ürünü ChatGPT’yi andıran bir sohbet botundan sıradan tavsiyeler almasının ardından sohbetin aniden bir flört sitesi reklamına dönüşmesi dikkat çekiyor.

Bir başka reklamda ise dış görünüşüyle ilgili fikir isteyen genç bir kullanıcının, konuşmanın sonunda boy uzatan tabanlık reklamıyla karşılaşması konu ediliyor. Bu anlatım dili, OpenAI’ın ChatGPT’nin ücretsiz sürümünde reklam testleri yapmayı planladığını açıklamasının hemen ardından gelince, sektör tarafından doğrudan OpenAI’a yönelik bir gönderme olarak yorumlandı. Anthropic ise tüm reklamlarında Claude’un reklamsız kalacağını özellikle vurguluyor.

ALTMAN’DAN “DÜRÜST DEĞİL” ÇIKIŞI

Reklamların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Altman, X’te yaptığı paylaşımda videoları izlerken güldüğünü söyledi. Ancak bu ifadeyi kısa sürede oldukça sert bir açıklama izledi. Altman, Anthropic’in reklamlarını “yanıltıcı” olarak tanımlayarak, ChatGPT’de planlanan reklam modelinin bu şekilde çalışmayacağını savundu.

“Anthropic’in tarif ettiği biçimde asla reklam yayınlamayacağımız çok açık. Aptal değiliz ve kullanıcılarımızın bunu reddedeceğini biliyoruz.” diyen Altman, OpenAI’ın reklamların sohbeti bölmeyecek, ayrı ve açık şekilde etiketlenmiş alanlarda yer alacağını defalarca açıkladığını hatırlattı.

Buna karşın OpenAI’ın kendi blogunda yer alan bir detay, tartışmayı daha da alevlendirdi. Şirket, mevcut sohbet bağlamına uygun sponsorlu ürün veya hizmetlerin, yanıtların alt kısmında test edilebileceğini belirtmişti. Anthropic’in reklamlarının tam olarak bu ihtimali hedef aldığı yorumları da bu noktada güç kazandı.

“ZENGİNLERE YAPAY ZEKÂ” TARTIŞMASI

Altman açıklamasında, Anthropic’in Claude’u daha çok varlıklı kullanıcılara hitap eden pahalı bir ürün gibi konumlandırdığını, OpenAI’ın ise hedefinin yapay zekâyı abonelik ücreti ödeyemeyen milyarlarca insana ulaştırmak olduğunu savundu. Ancak iki şirketin fiyatlandırmaları yan yana konulduğunda tablo çok da farklı görünmüyor.

Claude’un ücretsiz sürümünün yanı sıra 17, 100 ve 200 dolarlık planları bulunurken, ChatGPT tarafında da 8, 20 ve 200 dolarlık ücretli katmanlar yer alıyor. Bu da Altman’ın “erişilebilirlik” vurgusunun sektörde tartışma yaratmasına neden oldu.

“OTORİTER” SUÇLAMASI

Altman’ın en sert çıkışı ise Anthropic’in kullanım politikalarına yönelik oldu. Claude Code’un bazı şirketler tarafından kullanılmasının engellendiğini ve Anthropic’in kullanıcıların yapay zekâyı nasıl kullanacağına aşırı müdahale ettiğini öne süren Altman, rakip şirketi açıkça “otoriter” davranmakla suçladı.

Bu polemik, yapay zekâ şirketleri arasındaki rekabetin artık yalnızca teknolojiyle sınırlı olmadığını, pazarlama dili, etik sınırlar ve iş modelleri üzerinden de sert bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor. Super Bowl reklamlarıyla başlayan bu tartışmanın, önümüzdeki dönemde sektörde yeni restleşmelere zemin hazırlaması sürpriz olmayacak.



Haber Kaynağı: Techcrunch