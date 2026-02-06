  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Ordulu vatandaşlar, kabirleri başında anıldı
6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Ordulu vatandaşlar, kabirleri başında anıldı

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Ordulu vatandaşlar, kabirleri başında anıldı

6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden Ordulu 30 vatandaş, mezarları başında anıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden Ordulu vatandaşları kabirleri başında dualarla andı. Depremde vefat eden ve Ordu’nun 13 ilçesinde mezarı bulunan 30 vatandaş için ekipler tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kabirlerin başında edilen dualara, depremde yakınlarını kaybeden aileler de katıldı.

