Deprem acısını istismar etti: “Yunus Seyyah” davasında hapis ve para cezası

Sosyal medya fenomeni Yunus Okan, kamuoyunu derinden etkileyen 6 Şubat depremleri üzerinden duygusal manipülasyon yaparak çok sayıda kadını dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. “Yunus Seyyah” ismiyle bilinen Okan’ın, Instagram üzerinden tanıştığı kadınlara kendisini mağdur gibi tanıtarak güven kazandığı ve yatırım vaadiyle para topladığı ortaya çıktı.

‘NİŞANLIMI DEPREMDE KAYBETTİM’ YALANIYLA İNSANLARI DOLANDIRDI

Tokat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Okan’ın kendisini “din kültürü öğretmeni” olarak tanıttığı, babasını ise “imam” olarak tanımladığı belirtildi. Mağdurlardan H.B., 248 bin 900 TL’yi Okan’a aktardığını, bu paranın iade edilmediğini ifade etti. Kadınları duygusal söylemlerle etkileyen Okan, yatırım bahanesiyle para talep etmiş, ardından kayıplara karışmıştı.

DİĞER KADINLAR DA BENZER YÖNTEMLE DOLANDIRILDI

Mahkemede Z.Y. ve Ç.B. isimli iki kadın tanık olarak dinlendi. Z.Y., H.B.’nin kendisine ulaşarak olayı doğruladığını belirtirken, Ç.B. ise 1 yıl boyunca parça parça toplamda 210 bin TL gönderdiğini ve mağdur olduğunu aktardı. Tanık ifadeleri sanığın dolandırıcılık yöntemini sistematik şekilde uyguladığını ortaya koydu.

"PARAYLA BAHİS OYNADIM"

Savunmasında borçlarını kapatmak için H.B.'den aldığı parayla bahis oynadığını söyleyen Okan, yatırımı nasıl yapacağına dair detay vermediğini belirtti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmederek 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 208 bin 320 TL adli para cezası verdi.

Yunus Okan’ın sosyal medyadaki geçmiş paylaşımları ve “Türkiye’yi otostopla gezen gezgin” imajı, olayın geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.