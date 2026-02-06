Verilen sözler ve tutulanlar kıyaslandı! Sözcü manşetten iflas etti

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden 3 yıl geçti.

Türkiye'nin en büyük acısı olarak tarihe geçen asrın felaketinden sonra devlet ve millet el ele, yaraları birlikte sardı.

Bölgede 455 bin konut yapıldı

Depremden sonra ise hızla güvenli konutların yapımına başlandı ve bölgede 455 bin konut yapıldı.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, iktidarda olsa kümes bile yapamayacak olan CHP'nin borazanı Sözcü Gazetesi'nin manşetten nasıl iflas ettiğini bir bir açıkladı.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Buradaki rakamlarla aslında Sözcü Gazetesi'nin verdiği birinci sayfada verdiği rakamların kendilerinin iflasını nasıl ilan ettiğini gösterelim.

Ben görebildiğim kadarıyla hızlıca vereyim. Evet. Hatay 254.000 söz verilmiş. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 100.000 konut sözü verdi.

Kentsel dönüşüm 1500 tane bile yapamadı. Yüzde 1,5, yüzde 1,5 yapamadı.

254.000 Hatay'a söz verilmiş, 153.000 tamamlanmış. Sözcü'nün kabulü bu. 100.000 de yapılacakmış.

103.000 Malatya için söz verilmiş. 79.000 yapılmış. 23.000 kalmış. Şöyle ben hızlıca baktım.

Bunların içerisinde AK Partili belediye var, CHP'li belediye var. Hatay o tarihte CHP'deydi. Malatya AK Parti, Gaziantep AK Parti Adana CHP'deydi. Hala CHP'de.

Ama şöyle bir verilen sözlerle tutulan sözlere bir bakın ve yapılması beklenen o taahhütlere bakın. Hemen hemen tamamı yüzde 75, yüzde 80 oranında tamamlanmış.

Hiçbir ayırım yapılmamış. Bu CHP'lidir, bu AK Partilidir. Buna yapalım, bunu yapmayalım şeklinde bir bakış açısı sergilenmemiş. hemen devreye girilmiş ve hiçbir ilimize ayrımcılık gösterilmeksizin hayata geçirilmiş.