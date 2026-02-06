Anadolu irfanı ile Ukraynalı çiftin tebessüm ettiren diyaloğu viral oldu!

Amcamız sordu: "Maaşını yalıyor musunuz?"

Görüntülerde, yol kenarında duran yaşlı amcamızın, yanından geçen Ukraynalı çifte yönelik ilk sorusu oldukça ilginç oldu. "Maaşını yalıyor musunuz?" (maaş alıyor musunuz anlamında) diyerek söze giren amcamız, ardından gencin "Ben Ukraynalıyım" demesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

"Nasıl oldu da geldiniz buraya?" sorusuyla şaşkınlığını dile getiren amcaya, Ukraynalı genç "Türkçe çok az, pardon" diyerek karşılık verdi.

Türkiye-Mısır iş birliğini bile anlattı

Gencin Türkçesinin yetersiz olmasına rağmen sohbeti sürdüren amcamız, dünya gündemine de atıfta bulunarak "İnşallah kurtulacak (Ukrayna kastediliyor). Hepsi TÜRKİYE ile iş birliği içinde. Şimdi MISIR'da beraberler. Onlar da bizimle beraberler" diyerek Anadolu insanının dünya siyasetini bile yakından takip eden ferasetini gözler önüne serdi.

"Burası 2000 Evler"

Ukraynalı gencin bölgede yaşadığını ve evinin "2000 Evler" mevkisinde olduğunu söylemesi üzerine amcamız, "TOKİ'de mi oturuyorsunuz?" diyerek diyaloğu samimiyetle bitirdi. Görüntülerin sonunda Ukraynalı çift, Türkçeyi tam anlamasalar da amcamızın bu içten ve sıcak tavrı karşısında büyük bir memnuniyetle yollarına devam etti.