  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a patates soyduracaktı! Ankut gözaltına alındı Aynı tiyatro aynı palavra! Özgür’den deprem bölgesinde Ekrem taktiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan deprem bölgesinden önemli açıklamalar Siyaset kulislerini sarsan anket sonuçları geldi! Çiftçilerin oy vereceği parti belli oldu Tevhid Hareketi Lideri: Türkiye doğru adımları atarsa İslam dünyasının hamisi olur Yeniden Refah önerdi: Öcalan’a umut hakkı için referandum yapılsın! İslami Cihad’dan Akit’e özel açıklama! Direniş silah bırakacak mı? Almanya’dan İran’a nükleer uyarısı: Şiddeti durdurun, programı sonlandırın! Belgeler ortaya çıktı! Fransız bakandan Epstein’e rezil sorular Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti
Gündem MLKP terörünün beli kırıldı: 77 şüpheli tutuklandı
Gündem

MLKP terörünün beli kırıldı: 77 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
MLKP terörünün beli kırıldı: 77 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 22 ilde MLKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 102 kişiden 77 şüpheli tutuklandı.

MLKP silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün açık ve illegal alan yapılanmaları olan SGDF, SKM, Kaktüs Genç Kadın Derneği, KGÖ, KKÖ, ETHA, LÖB, BEKSAV, EHB yapılarında faaliyet yürüten 121 şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıslardan 6’sının cezaevinde, 6’sının yurtdışında olduğu belirlenirken, 110 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul’da 70 ve 21 ilde 42 şüpheliye yönelik 3 Şubat günü operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 102 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik tarafından 102 şüpheliden 77’si tutuklanırken, 23 şüpheli adli kontrol şartı 2 şüpheli ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23