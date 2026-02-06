  • İSTANBUL
Gündem Cemaat sokakta, Belediye mahkemede! Kadıköy’de sokaklara taşan cami cemaati
Gündem

Cemaat sokakta, Belediye mahkemede! Kadıköy’de sokaklara taşan cami cemaati

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

İstanbul’un göbeği Kadıköy’de yıllardır süregelen cami çilesi, CHP’li belediyenin "takoz" siyaseti yüzünden bitmek bilmiyor. OSMANAĞA Camii’nde yer bulamadığı için seccadesini kaldırıma seren müminlerin feryadına kulak tıkayan CHP’li KADIKÖY BELEDİYESİ, bölgeye yapılacak yeni cami projesini durdurmak için kapı kapı mahkeme geziyor.

Kadıköy’ün sembol mekanlarından asırlık OSMANAĞA Camii, artan nüfus ve cemaat yoğunluğu karşısında yetersiz kalıyor.

 

Müslümanlara sokak reva görülüyor!

Özellikle cuma namazlarında ve mübarek günlerde cami avlusu dolup taşarken, vatandaşlar yağmur, çamur ve rüzgar demeden sokak ortasında, cadde kenarlarında namaz kılmak zorunda bırakılıyor. Yıllardır "Bize ibadet edecek geniş bir alan lazım" diyen Kadıköylülerin haklı talebi, her fırsatta "laiklik" maskesi ardına sığınan zihniyet tarafından görmezden geliniyor.

 

CHP'li Başkan rahatsız oldu: Trafik bahane, cami şahane!

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’nın bölgedeki mağduriyeti gidermek adına RIHTIM bölgesine yapmayı planladığı cami projesi, yine bildik isimlerin hedefi oldu. CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, vatandaşın namaz kılacak yer bulamamasını dert edinmek yerine, caminin trafik yoğunluğunu artıracağını iddia ederek projeye karşı çıktı. Kösedağı’nın bu "yol yaparsanız trafik artar" mantığı, beceriksizliği tescilli ABB Başkanı Mansur YAVAŞ’ın akıllara ziyan açıklamalarını hatırlattı.

 

Mahkeme "yapılsın" dedi, CHP soluğu Danıştay’da aldı!

Hukuk safhasında da skandal bir süreç işletildi. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, skandal bir kararla 30 Nisan 2025’te projeyi iptal etmiş; gerekçe olarak da bölgede zaten cami olduğunu savunmuştu. Ancak adaletin yerini bulduğu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 15 Aralık 2025’te bu kararı kaldırarak cami yapımının önünü açtı.

 

Bu kararla paniğe kapılan CHP’li belediye, Müslümanların ibadet hakkını gasp etmek için son kozunu oynayarak 20 Ocak 2026’da DANIŞTAY’a temyiz başvurusunda bulundu.

 

"Yağmurda çamurda mağduruz!"

Bölge esnafı ve cami cemaati ise tepkili. 40 yıllık Kadıköy esnafı Mehmet Yiğit, "Semtimize güzel bir cami olmasını isteriz. İnsanlar dışarılara taşıyor, rahat namaz kılamıyor" diyerek isyan etti. Recep Tellioğlu isimli vatandaş ise, "Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda cemaat çok mağdur oluyor. İnsanların ibadetini rahat yapması lazım" sözleriyle CHP’li belediyenin duyarsızlığına sert çıktı.

1
Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Taksim'e camii yaptırmayız, dediler, RECEP TAYYİP ERDOĞAN yaptırdı. Şimdi sıra Kadıköy'de, dini kollik CHP'liler kilise veya havra olsa gıgları çıkmaz. Bunlar din düşmanı değil, İslamiyet'in düşmanıdırlar. Cumhuriyet kurulduğundan beri müslümanlara kan kusturdular, hala istedikleri noktaya gelemedikleri için her yolu denemeye çalışıyorlar, Cenab-ı Allah bunlara fırsat vermesin (AMİN)
