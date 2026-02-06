  • İSTANBUL
Gündem Kritik görüşme sona erdi! İran-ABD müzakereleri sonrası ilk açıklama
Gündem

Kritik görüşme sona erdi! İran-ABD müzakereleri sonrası ilk açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman’da gerçekleştirilen ABD-İran görüşmesiyle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD ve İran heyetleri arasındaki görüşmeler Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı. İran heyetine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff liderlik etti.

Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin ev sahipliğinde Maskat’ta bir araya geldi. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington’un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

 

İran devlet televizyonuna göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, şu ana kadar Erakçi ile Witkoff arasında iki tur halinde mesaj alışverişine aracılık etti.

İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran devlet televizyonuna göre, Umman'ın başkenti Maskat'ta TSİ 11.00 sularında başlayan ABD-İran görüşmeleri tamamlanırken İranlı müzakere heyeti, konutlarına döndü.

 

İran'dan kritik açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetiyle yaptıkları görüşmeler için, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç oldu. İstişare edildikten sonra görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir karar verilecek. Görüşmelerin devam ettirilmesi ilkesinde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Hemen yargıda bulunmak istemiyorum fakat görüşmeler bu şekilde devam ederse, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveye ulaşılabilir." dedi.

