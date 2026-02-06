Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü
Sakarya'da emekli bir polis, eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı vurarak öldürdü.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emekli bir polis, önce eşini evde, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ise ofisinde silahla vurdu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan müdahalelerde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç