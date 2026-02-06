  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! İstanbul'da MOSSAD'ın infaz timine lojistik sağlayan 2 casus kıskıvrak yakalandı
Gündem

MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! İstanbul'da MOSSAD'ın infaz timine lojistik sağlayan 2 casus kıskıvrak yakalandı

MİT ve İstanbul polisinin ortak operasyonunda, MOSSAD'a casusluk yaptığı tespit edilen Mehmet Burak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan yabancı istihbarat ağlarına karşı dev bir başarıya daha imza attı. Uzun süredir teknik ve fiziki takip altında tutulan İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD adına casusluk faaliyet yürüten Mehmet Burak Derya ve Veysel Kerimoğlu, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Casusların, Türkiye'deki hedeflere yönelik saldırı ve suikast planları yapan şebekeye bilgi ve saha desteği sağladığı belirlendi.

 

İhanetin şifreleri çözüldü: Hedefleri takip edip bilgi sızdırmışlar

Soruşturmanın detaylarına göre yakalanan şüphelilerden Mehmet Burak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun, MOSSAD'ın saha sorumlularıyla gizli haberleşme yöntemleri kullanarak irtibat kurdukları tespit edildi. Casusların, özellikle Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu şahısları takip ettikleri, fotoğraf ve video kayıtları alarak "operasyonel faaliyetler" için İsrail istihbaratına raporladıkları ortaya çıktı. MİT'in titiz çalışmasıyla deşifre edilen bu kirli ağın, alınan ödemeleri ise kripto paralar ve kuryeler aracılığıyla transfer ettiği saptandı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları devam eden şüphelilerin, bağlantılı olduğu diğer isimlere yönelik operasyonların genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.

ayrımcı

NE YANİ AKİT ÇOKTA ÖNEMLİ BİRŞEY OLMAMIŞ LAİKLERİN CHP LİLERİ TÜMÜ ZATEN İSRAİLİN İDEALLERİNE HİZMET EDİYOR
