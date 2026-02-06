Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!'

CHP’nin gayrimenkul zengini isimlerinden Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan 455 bin konutu görmezden gelerek, “Yaparız dersek yaparız' diyenlerin 'yaptığı' şey; halka boş senet imzalatmak, depremzedeyi rezerv alanla mülksüzleştirmek ve insanları üç yıldır konteynere mahkum etmektir… Sizin 'yaptık' dediğiniz, halkın 'bittik' dediği yerdir!” diye yazınca tepki çekti.

BİR KERE OLSUN YAPILANLARI GÖR TAKDİR ET

Murat Emir’in sadece deprem anlarına ve kalıcı konutlar öncesi konteyner kentlerine yer verdiği videoyu da eklediği paylaşımına tepkiler gelmekte gecikmedi. Vatandaşlar Emir’e, “Sen ve senin gibiler orada burada arsa toplarken devletimiz 455.000 konutu tamamladı. Siyasetin yalan sanatı olduğunu zanneden murat”, “İzmir’deki belediyenin kooperatif mağdurlarından mı bahsediyorsun?”, “Utanmalısınız…Yapılanları Allah’ta görüyor, kulda. Sadece arsızlar görmezden geliyor”, “CHP liler ve yalanları siz depremzedeleri konaklama yerlerinden kovdunuz ey cahil sen malvarlığını anlat nasıl böyle zenginledin kısa zamanda!”, “Bir kere sadece bir kere olsun yapılanları gör takdir et, biz iktidar olursak daha fazlasını yaparız deseniz. Zor dimi? Çünkü yapılanlar yapılacak olanların garantisi” gibi birbirinden çarpıcı yorumlarla tepki gösterdiler.