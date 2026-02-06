28 Şubat mağduruna linç girişimi! Kemalist troller Nuray Canan Songür’e saldırdı

HABER MERKEZİ

Toplumsal öfkenin giderek daha kolay kışkırtıldığı ülkemizde, “linç kültürü” artık yalnızca sosyal medyanın değil, gündelik hayatın da tehlikeli bir parçası haline geldi. Bir iddia, bir görüntü ya da doğrulanmamış bir paylaşım; saniyeler içinde binlerce kişiyi harekete geçirirken, yargısız infazlar ekranlardan sokaklara taşıyor. Hukukun yerini öfkenin, aklın yerini kalabalığın aldığı bu vahim tablo, sadece hedef alınanları değil, toplumun vicdanını ve adalet duygusunu da ağır biçimde yaralıyor. Diğer yandan son günlerde sosyal medyada Nuray Canan Songür hakkında başlatılan linç kampanyası, Türkiye’de dijital mecralarda nasıl kolayca hedef gösterme ve yargısız infaz yapılabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Songür’ün yıllar önce söylediği bir söz üzerinden başlatılan saldırılar, özellikle şubat ayının ilk haftasında binlerce hakaret, tehdit ve küfür içeren yorumla doruğa ulaştı. Bağlamından koparılan bir alıntının kısa sürede organize paylaşımlarla yayılması, linç kültürünün sosyal medyada ne kadar hızlı ve sorgusuz biçimde işletilebildiğini ortaya koydu.

Sosyal medyada hakkında başlatılan linç kampanyasına ilişkin Akit'e açıklamalarda bulunan Nuray Canan Songür, kendisine yönelik iddiaların bağlamından koparıldığını ve organize bir hedef gösterme süreci yürütüldüğünü söyledi.

Ağır ceza davasıyla yargılandı

Söz konusu ifadeyi söylediğini ancak çarpıtıldığını belirten Songür, katıldığı programın Kanada’dan Türkiye’ye döndükten sonra gerçekleştiğini vurguladı. Kanada’ya 1999 yılının sonunda zorunlu olarak gittiğini ifade eden Songür, o dönemde biri ağır ceza kapsamında olmak üzere iki davadan yargılandığını, toplamda altı ay hapis cezası istemiyle karşı karşıya kaldığını ve başörtüsü yasağına karşı yaptığı açıklamalar nedeniyle ciddi tehditler aldığını söyledi.

2007'de Türkiye'de döndü

Kanada’ya gidişinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu dile getiren Songür, “Bir Türk vatandaşı olarak inancım nedeniyle ayrımcılığa uğradığım gerekçesiyle sığınma talebinde bulundum. O dönem Türkiye’de Müslümanlar inançları sebebiyle baskı altındaydı. Davalarım sonuçlanana kadar Kanada’da kaldım” dedi. Kanada vatandaşlığı aldığını doğrulayan Songür, buna rağmen 2007 yılında kendi isteğiyle Türkiye’ye döndüğünü ve hayatını Türkiye’de sürdürdüğünü ifade etti.

Yaşadığı yer üzerinden hedef alınmasını “akıl dışı” olarak nitelendiren Songür, bir insanın nerede yaşayacağının kimseyi ilgilendirmeyeceğini belirterek, “İster Kanada’da ister Afrika’da, Afganistan’da ya da Pakistan’da yaşarım. Bunun üzerinden binlerce kişinin kin ve nefret içeren yorumlar yapmasını anlamıyorum” diye konuştu.

Bot hesaplar devrede

Linç sürecinin tesadüf olmadığını savunan Songür, aynı metinlerin takipçi sayısı yüksek bot hesaplar tarafından eş zamanlı paylaşıldığını, bunun açık bir provokasyon olduğunu söyledi. Buna rağmen çok sayıda kişinin sorgulamadan bu paylaşımlara destek vermesinin asıl endişe verici nokta olduğunu vurguladı.

Son dönemde sadece kendisine değil, dinini yaşamaya çalışan birçok Müslümana yönelik sosyal medyada organize bir linç kültürü oluşturulduğunu dile getiren Songür, bunun FETÖ bağlantılı ve sert Kemalist yapılar tarafından bilinçli şekilde yürütüldüğünü öne sürdü. Devletin bu konuda daha güçlü refleks göstermesi gerektiğini ifade eden Songür, “Bu açık bir suçtur ve hedef göstermedir. Gerekli hukuki adımlar atılmalı, sorumlular hesap vermelidir” dedi.