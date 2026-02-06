  • İSTANBUL
Gündem Hakan Fidan masadaydı! Dışişleri kritik anlaşmayı duyurdu
Gündem

Hakan Fidan masadaydı! Dışişleri kritik anlaşmayı duyurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakan Fidan masadaydı! Dışişleri kritik anlaşmayı duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Birliği Genişleme Sorumlusu Marta Kos, AB-Türkiye gümrük birliğinin modernizasyonu ve uygulanmasının iyileştirilmesi için çalışmaya devam etme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Dışişleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ankara’da bir araya gelerek, Türkiye’nin aday ülke statüsünü yeniden teyit etmiş ve hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrarın ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik değerini vurgulamıştır.

Her iki taraf, Türk vatandaşlarına çok girişli Schengen vizelerinin verilmesinde kolaylık sağlayan Komisyon Kararı'nın kabul edilmesini memnuniyetle karşılamıştır.

ayrıntılar geliyor...

Yorumlar

kral

Çinden ürün almayı bırakırsak Avrupa birliğine girer gibi bir izlenim yaratıyorlar.
