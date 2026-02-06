Salgın sinyalleri güçleniyor: Kuş gribi ve iklim tehdidi kapıda

KUŞ GRİBİNİN TEHLİKELİ EVRİMİ: SIĞIRLARDAN İNSANLARA: Listede ilk sırada yer alan İnfluenza A, yani bildiğimiz kuş gribi, son dönemde alışılmadık bir rota izliyor. 2024 yılında Amerika’da ilk kez süt sığırlarında tespit edilen H5 tipi virüs, hızla eyaletlere yayılarak sınırlarını genişletti. Bugüne kadar insanlarda onlarca vakaya ve can kayıplarına yol açan bu durum, virüsün farklı türlere uyum sağlama yeteneğini gösteriyor. Henüz insandan insana bulaştığına dair net bir kanıt bulunmasa da, virüsün bu denli geniş bir canlı yelpazesine yayılması bilim insanları tarafından "tehlikeli bir evrim" olarak niteleniyor. Üstelik takip mekanizmalarındaki boşluklar nedeniyle gerçek vaka sayısının bilinenin çok üzerinde olması ciddi bir endişe kaynağı.