  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Salgın sinyalleri güçleniyor: Kuş gribi ve iklim tehdidi kapıda Merdiven inerken, tramvayda denge... Tek ayak üzerinde durmanın şaşırtıcı faydaları Fındık neye iyi gelir, nasıl şifa kaynağına dönüşür! İşte tek tek not almanız gereken uyarılar Kanserde oyun değişti: Yok etmek yerine onarmak Bu bir şaka mı? İşte Fenerbahçe'nin santrforu! TFF'nin sitesinde yazıyor Gündeme oturacak sözler! Uyku rutininin bozulması, sık uyanmak ve stres sonucu... Sosyal medya müptezeli Murat Övüç hakkında 3 yıla kadar hapis talebi Ara transferin bomba iddiası ortaya atıldı: Ver Kerem Aktürkoğlu'nu al Shomurodov'u!
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Salgın sinyalleri güçleniyor: Kuş gribi ve iklim tehdidi kapıda
Giriş Tarihi:

Salgın sinyalleri güçleniyor: Kuş gribi ve iklim tehdidi kapıda

Kuş gribinin sığırlara yayılması ve “tembel hayvan ateşi” gibi egzotik virüslerin Avrupa’ya ulaşması, iklim değişikliği ve küresel hareketliliğin etkisiyle bulaşıcı hastalıkların yeni coğrafyalara taşındığını gösterirken, sağlık otoritelerini olası yeni salgınlara karşı yeniden alarma geçirdi. Dünya genelinde pandeminin izleri siliniyor gibi görünse de, bulaşıcı hastalık uzmanları bu sessizliğin yanıltıcı olabileceği konusunda hemfikir. 2026 yılına girdiğimiz şu günlerde, virüslerin yön değiştirmesi ve daha önce görülmemiş bölgelerde ortaya çıkması bilim dünyasını teyakkuza geçirdi. Virginia Üniversitesi’nden Patrick Jackson gibi isimler, ısınan bir dünya ve durmayan insan hareketliliğinin etkisiyle üç temel hastalığın her an büyük bir krize dönüşebileceğini vurguluyor: İnfluenza A, Mpox ve Oropouche.

#1
Foto - Salgın sinyalleri güçleniyor: Kuş gribi ve iklim tehdidi kapıda

KUŞ GRİBİNİN TEHLİKELİ EVRİMİ: SIĞIRLARDAN İNSANLARA: Listede ilk sırada yer alan İnfluenza A, yani bildiğimiz kuş gribi, son dönemde alışılmadık bir rota izliyor. 2024 yılında Amerika’da ilk kez süt sığırlarında tespit edilen H5 tipi virüs, hızla eyaletlere yayılarak sınırlarını genişletti. Bugüne kadar insanlarda onlarca vakaya ve can kayıplarına yol açan bu durum, virüsün farklı türlere uyum sağlama yeteneğini gösteriyor. Henüz insandan insana bulaştığına dair net bir kanıt bulunmasa da, virüsün bu denli geniş bir canlı yelpazesine yayılması bilim insanları tarafından "tehlikeli bir evrim" olarak niteleniyor. Üstelik takip mekanizmalarındaki boşluklar nedeniyle gerçek vaka sayısının bilinenin çok üzerinde olması ciddi bir endişe kaynağı.

#2
Foto - Salgın sinyalleri güçleniyor: Kuş gribi ve iklim tehdidi kapıda

TEMBEL HAYVAN ATEŞİ: YEREL TEHDİTLER KÜRESELLEŞİYOR: Eski adıyla maymun çiçeği olarak bilinen Mpox, artık sadece Afrika kıtasına özgü bir sorun olmaktan çıktı. 2022'deki küresel dalganın ardından sular durulmuş gibi görünse de, daha sert ve bulaşıcı yeni alt türler sahneye çıktı. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti merkezli yeni bir kolun, Afrika sınırlarını aşarak diğer kıtalarda da insandan insana geçtiği görülüyor. Uzmanlar, geçmişteki uyarılara zamanında kulak asılmamasının bedelini bugün daha kalıcı ve dirençli bir riskle ödediğimizi belirtiyor.

#3
Foto - Salgın sinyalleri güçleniyor: Kuş gribi ve iklim tehdidi kapıda

Diğer yandan, literatüre "tembel hayvan ateşi" olarak geçen Oropouche virüsü de yakından izlenenler arasında. Amazon ormanlarından çıkan ve minik sinekler aracılığıyla taşınan bu virüs, Güney ve Orta Amerika'nın ardından Avrupa'da da görülmeye başladı. Brezilya’daki can kayıpları ve virüsün anne karnındaki bebeklerde beyin gelişimini olumsuz etkilediğine dair bulgular, Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) acil eylem planı hazırlamaya itti. Henüz bir aşısı bulunmayan bu hastalık, 2026'nın en belirsiz tehditlerinden biri haline geldi.

#4
Foto - Salgın sinyalleri güçleniyor: Kuş gribi ve iklim tehdidi kapıda

UNUTULAN HASTALIKLAR VE ORTAK GELECEK: Virüsler sadece yeni isimlerle değil, aşılanma oranlarının düşmesiyle tekrar hortlayan eski hastalıklarla da karşımıza çıkıyor. Örneğin kızamık, birçok ülkenin "hastalıktan arınmışlık" unvanını elinden alacak kadar yaygınlaşmış durumda. Uzmanlara göre insan, hayvan ve çevre sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez bir bütün haline geldi. Gelecekteki olası bir büyük krizi önlemek, sadece yeni virüsleri değil, eski dost gibi görünen ama aslında pusuda bekleyen bu tehditleri de ciddiye almaktan geçiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti
Gündem

Sosyal medyada tartışma konusu oldu! CHP'li depremzededen Özgür'e kapı şikayeti

Hatay'da TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarına yerleşen CHP'li depremzedenin Özgür Özel'e evindeki kapıları şikayet ettiği görüntüler sosyal m..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a patates soyduracaktı! Ankut gözaltına alındı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a patates soyduracaktı! Ankut gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu, diplomasının sahte olması nedeniyle yedek subay olarak askerlik yapmasını..
Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!
Gündem

Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!

Gazze'de bebek katliamlarını sürdüren terör şebekesine bir darbe de Avrupa'dan geldi. Belçika, işgalci rejime ölüm kusan silah ve askeri teç..
Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları
Gündem

Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka meselesi haline geldi. Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum ins..
Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında sıcak gelişme
Gündem

Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Dilek İmamoğlu’nun kardeşi hakkında sıcak gelişme

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Ali Kaya ile 19 şüpheli adliyeye sevk ed..
Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!'
Siyaset

Emir Murat’a vatandaşlardan fena kapak! 'Sen arsa toplarken devletimiz 455 bin konutu tamamladı!'

CHP’liler gözlerini gerçeklere kapatıp yalanları sarılmaya devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümün..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23