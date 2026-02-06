Salgın sinyalleri güçleniyor: Kuş gribi ve iklim tehdidi kapıda
Kuş gribinin sığırlara yayılması ve “tembel hayvan ateşi” gibi egzotik virüslerin Avrupa’ya ulaşması, iklim değişikliği ve küresel hareketliliğin etkisiyle bulaşıcı hastalıkların yeni coğrafyalara taşındığını gösterirken, sağlık otoritelerini olası yeni salgınlara karşı yeniden alarma geçirdi. Dünya genelinde pandeminin izleri siliniyor gibi görünse de, bulaşıcı hastalık uzmanları bu sessizliğin yanıltıcı olabileceği konusunda hemfikir. 2026 yılına girdiğimiz şu günlerde, virüslerin yön değiştirmesi ve daha önce görülmemiş bölgelerde ortaya çıkması bilim dünyasını teyakkuza geçirdi. Virginia Üniversitesi’nden Patrick Jackson gibi isimler, ısınan bir dünya ve durmayan insan hareketliliğinin etkisiyle üç temel hastalığın her an büyük bir krize dönüşebileceğini vurguluyor: İnfluenza A, Mpox ve Oropouche.