SON DAKİKA
Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı
Gündem

Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'den dost Pakistan'a başsağlığı

Türkiye'den "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün cuma namazı sırasında bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz." açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camiye yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan, Pakistan'da bir camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün cuma namazı sırasında bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ve Pakistan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

 

Açıklamada, "Türkiye, terörizmle mücadelesinde Pakistan’la dayanışma içinde olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Dawn gazetesinin haberine göre, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde cuma namazı sırasında patlama olmuştu.

