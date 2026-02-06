Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, Şırnak için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bölgemizde bugün akşam saatlerinden itibaren, Şırnak merkez ve doğusunda Beytüşşebap, Uludere ve Silopi aralıklarla kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Alçak rakıma sahip yerlerde kuvvetli yağış ve kar erimeleri sonucu su baskını, sel ve heyelan, yükseklerde kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Ayrıca Meteoroloji buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını konusunda vatandaşları uyardı.