Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’da

Süper Lig devi Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Panamalı futbolcu Amir Murillo, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Transferin son gününde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bu doğrultuda Panamalı savunmacı Amir Murillo ve kulübü Marsilya ile prensip anlaşmasına vardı.

29 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini noktalamak üzere İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murillo, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferde emeği geçen herkese ve özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum sürenin keyfini çıkartacağım, güzel maçlar oynamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Murillo, daha sonra siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Panamalı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

