Küçük Edanur’un davasında karar çıktı! İBB’nin ihmali hayattan kopardı

Küçükçekmece’de İBB ekiplerinin hiçbir güvenlik önlemi almadan kazdığı ve adeta bir tuzağa dönüşen su dolu çukur, 5 yaşındaki Edanur’un sonu olmuştu. Kamuoyunda büyük tepki çeken "ihmal cinayeti" davasında yargı, belediye iştiraklerindeki sorumluların kusurunu tescilleyerek kararını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin Küçükçekmece’deki bir parkta açtığı ve korumasız bıraktığı çukura düşerek can veren 5 yaşındaki Edanur Gezer davasında mahkeme son sözünü söyledi.
Küçükçekmece’deki parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin dava süreci devam ediyor.
10 sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti tüm sanıkları asli kusurlu bularak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
