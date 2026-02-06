İslam Avrupa’da hızla yayılıyor! Central Cee de Müslüman oldu

HABER MERKEZİ

Avrupa’nın birçok ülkesinde son yıllarda dikkat çekici bir toplumsal dönüşüm yaşanıyor. Resmî veriler, akademik araştırmalar ve saha gözlemleri; farklı yaş ve sosyal gruplardan insanların akın akın İslam’ı tercih ettiğini ortaya koyarken, İslam’ın Avrupa genelinde en hızlı büyüyen inançlardan biri haline geldiği görülüyor.

Artan ihtida oranları, camilere ve İslami merkezlere yönelik ilginin yükselmesi ve Müslüman nüfusun toplumsal görünürlüğünün güçlenmesi, kıtada İslam’ın etkisinin her geçen gün daha da arttığına işaret ederken sanat dünyasından dikkat çekici bir haber geldi.

ÜNLÜ RAPÇİ MÜSLÜMAN OLDU

İngiltere’de rap müziğin öne çıkan isimlerinden Central Cee olarak tanınan Oakley Neil HT Caesar-Su, Müslüman olduğunu açıkladı. Ünlü rapçi, PlaqueBoyMax’in Twitch yayınında yaptığı açıklamada İslam’ı seçtiğini, şehadet getirdiğini ve bu süreçle birlikte ismini de değiştirdiğini duyurdu.

Central Cee, inancının hayatına etkisini daha önce müziğinde ve verdiği röportajlarda da sıkça dile getirmiş, bu dönüşümün yaşam tarzını ve bazı şarkı sözlerini doğrudan etkilediğini ifade etmişti.

Sanat dünyasında birçok ismin kişisel inançlarını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiği bir dönemde, Central Cee’nin bu tercihini açıkça paylaşması dikkat çekici ve önemli bir an olarak değerlendirildi. Yayında “Adımı yeni değiştirdim, şehadet getirdim. Müslüman oldum” sözleriyle süreci doğrulayan sanatçının açıklaması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.