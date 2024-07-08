Yapay zeka bizi nasıl işsiz bırakır?

Ersin Çelik, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerini inceledi. Gelecekte yapay zekanın insanların işlerini elinden alabileceği korkusunun gerçek olduğunu belirten Çelik, ancak yapay zekanın insanların duygu ve düşüncelerinin yerini tamamen alamayacağını savundu. Çelik, insanların yapay zekadan bir adım önde kalabileceğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Son dönemlerde iki özel uğraşım var. Hem de uçtan uca... Bir yandan sular seller gibi hatırat okuyorum. Diğer yandan yapay zeka chat robotlarında aramalar ve sorgulamalar yapıyorum. İnanılmaz keyifli ve öğretici bir geçişkenlik.

Şunu net anladım; geleceği besleyecek tek damar geçmişlerimiz olacak. Yaşanmışlıklar, yani anılarımız.

Yapay zeka araçlarının; merak, heyecan, hayretle deneyimlendiği ve “insanın hikayesizleştirme sürecinin” başladığını düşündüğüm dönemde, mühim kişilerin anıları üzerinden geçmişte dolaşmaya çıkmak beni bir konuda cesaretlendirdi.

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Teknolojik gelişmelerin, duygu ve düşüncenin yerini alması pek mümkün görünmüyor. Bu durumda, “yapay zeka araçları ve robotları üzerinden dillendirilen ‘insanların yerine geçecekler, işlerini ellerinden alacaklar korkusu’ boşuna mı?” diyenler olacaktır. Boşuna değil. O korkuyla yüzleşeceğimiz acı bir gerçek. Lakin mevcut gelişim hem normal zeka hem de yapay zeka için sürdürülebilir olamaz.

Şöyle açayım; dijital ekosistem bizleri hayatımızı kolaylaştırarak kuşatırken, zihinsel gelişimin, düşüncenin, fikir üretiminin yavaşlaması da söz konusu. Öyle görünüyor ki içinde bulunduğumuz çağda böyle bir kısır döngüye girilecek. Ancak böyle bir yavaşlama sadece fikir üretimini durdurmaz. Neticede insanların geliştirdiği ve yine insanların verilerinden beslenen yapay zeka araçları da kısır döngüye girecek ve gelişimin durması söz konusu olacak. Yani insanlar düşünmez ve fikirler sunmazlarsa, örneğin duygularla inşa edilen etkileyici hikayeler ortaya konulmazsa yapay zeka botları da bir süre sonra dikkat çekici metinler, resimler, fikirler, film senaryoları üretemeyecekler.

Örneğin; OpenAI’nin bir süredir kullanıma sunduğu Chatbot’un öğrenme aşamasında olduğu çok bariz. Henüz kişiselleştirilmiş arama motoru işlevi görüyorlar. Ancak Google ile kıyaslarsak arka planda büyük farklılıklar var. Chatbotlar insanların ne düşündüğüyle ilgilenmiyor. Kullanıcıların aramalarından, neyi nasıl düşündüklerinin verisini topluyorlar. Yani her kullanıcı, sorgulamalarıyla kişiselleştirilmiş sanal asistanını geliştiriyor. Bunu hissettiğim anda korkularımdan bir nebze sıyrıldım. Lakin bu da kişisel bir direniş. Ben teslim olmamayı tercih ediyorum. Hayatı bu seviyedeki chatbotlara yükleyerek yaşamak isteyenler ise yukarıda dikkat çektiğim kısırdöngüye kapılacaklardır. İşte o zaman “yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak” korkusunu iliklerine kadar hissedebilirler. Öğrenmeyi, yazmayı, konuşmayı, hikayeler biriktirecek bir yaşamı tercih edenler ise yapay zeka asistanlarını geliştirdikleri seviyede ve hep bir adım önde olacaklar. (...)"