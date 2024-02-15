Yapay zeka: Artık hafızası var! Siz istemediğiniz sürece unutmayacak! İşte yeni bambaşka bir çalışma şekli…

Yapay zeka, hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte, yapay zeka ile ilgili uygulamalar da artıyor. Bunlardan biri de ChatGPT.

Bu uygulama, yapay zeka sohbet robotu olarak hizmet veriyor. ChatGPT, kullanıcılarıyla konuşurken onları daha iyi anlamak için bir hafıza özelliği kazandı. OpenAI tarafından geliştirilen bu özellik sayesinde, ChatGPT, kullanıcıların isteklerini ve bilgilerini hatırlayabilecek. Yani yapay zeka sohbet uygulaması ChatGPT, kullanıcılarını tanıyacak. İşte konu ile alakalı ayrıntılar…

CHATGPT, KULLANICILARIYLA DAHA KİŞİSEL KONUŞACAK

Alınan ilk bilgilere göre ChatGPT’nin hafızası, iki farklı şekilde çalışıyor. Birincisi, kullanıcılar, ChatGPT’ye kendileri ile ilgili bir şeyi hatırlamasını isteyebiliyor. İkincisi, ChatGPT, kullanıcılarla yaptığı sohbetlerde öğrenmiş olduğu bilgileri depolayabiliyor. Bu sayede, ChatGPT, kullanıcıları ile daha kişisel bir şekilde iletişim kurabiliyor.

ChatGPT’nin hafızası, sadece genel sohbetler için değil, özel GPT’ler için de geçerli. Örneğin, bir kitap GPT’si, kullanıcıların okuduğu kitapları ve sevdiği türleri hatırlayabiliyor. Böylece, kullanıcılara daha uygun kitap önerileri sunabiliyor.

CHATGPT’NİN HAFIZASI, KULLANICILARIN KONTROLÜNDE

ChatGPT’nin hafızası, bazı kullanıcılar için endişe kaynağı olabilir. Çünkü, kullanıcıların soru ve mesajları, OpenAI tarafından toplanıyor ve eğitim verisi olarak kullanılıyor. Bu da, kullanıcıların gizliliğinin tehlikeye girebileceği anlamına geliyor. Fakat, OpenAI, ChatGPT’nin hafızasının güvenli olduğunu ve hassas bilgileri hatırlamadığını belirtiyor.

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Kullanıcılar, ChatGPT’ye ne kadar bilgi vermek istediklerini kendileri belirleyebiliyor. ChatGPT’ye, hakkında ne bildiğini sorabiliyor ve “Manage Memory” bölümünden hatırladığı şeyleri unutmasını ya da silmesini isteyebiliyor. Ayrıca, “Temporary Chat” seçeneği ile, ChatGPT’nin hafızasını etkilemeden kısa bir sohbet yapabiliyor.

ChatGPT’nin hafızası, varsayılan olarak açık durumda. OpenAI, bu hafızaları, gelecekteki modelleri geliştirmek için kullanacağını açıklıyor. ChatGPT’nin hafızası, yapay zeka teknolojisinde önemli bir gelişmedir. Bu gelişme, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmeye ve daha doğal sohbetlere imkan vermeye yardımcı olacaktır.

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