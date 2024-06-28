Yapay zekâ araçları para ve bilgi çalmak için kullanılıyor

Geçtiğimiz altı ay, ister "geleneksel" bankacılık kötü amaçlı yazılımları isterse de son zamanlarda kripto hırsızları şeklinde olsun, kurbanların mobil bankacılık fonlarının peşine düşen kötü amaçlı yazılımlar olan Android finansal tehditlerinin dinamik bir manzarasını çizdi. Bilgi hırsızlığı yapan kötü amaçlı yazılımlar artık üretici yapay zekâ araçlarını taklit ederken bulunabiliyor. Yeni mobil kötü amaçlı yazılım GoldPickaxe, kötü amaçlı yazılım operatörleri tarafından hileli finansal işlemleri doğrulamak için kullanılan deepfake videolar oluşturarak yüz tanıma verilerini çalabiliyor. Video oyunları ve çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda kullanılan hile araçlarının, ESET telemetrisinde H1 2024'te birkaç tespit artışı görülen RedLine Stealer gibi bilgi hırsızı kötü amaçlı yazılımlar içerdiği yakın zamanda tespit edildi.

GoldPickaxe'in hem Android hem de iOS sürümleri var ve yerelleştirilmiş kötü amaçlı uygulamalar aracılığıyla Güneydoğu Asya'daki kurbanları hedef alıyor. ESET araştırmacıları bu zararlı yazılım ailesini araştırırken GoldPickaxe'in GoldDiggerPlus adlı daha eski bir Android kardeşinin de Latin Amerika ve Güney Afrika'daki kurbanları aktif bir şekilde hedefleyerek bu bölgelere ulaştığını keşfettiler.

Son aylarda Infostealing kötü amaçlı yazılımları da üretici yapay zekâ araçlarının taklidini kullanmaya başladı. H1 2024'te Rilide Stealer, potansiyel kurbanları ikna etmek için OpenAI'nin Sora'sı ve Google'ın Gemini'si gibi üretici yapay zekâ asistanlarının adlarını kötüye kullanırken görüldü. Bir başka kötü amaçlı kampanyada ise Vidar bilgi hırsızı, Midjourney'in yapay zekâ modeline yalnızca Discord üzerinden erişilebilmesine rağmen yapay zekâ görüntü üreticisi Midjourney için sözde bir Windows masaüstü uygulamasının arkasına gizlendi. ESET Research, 2023'ten bu yana siber suçluların yapay zekâ temasını kötüye kullandığına giderek daha fazla şahit oldu ve bu eğilimin devam edeceğini tahmin ediyor.

Resmi oyun ekosisteminin dışına çıkan oyun meraklıları bilgi hırsızlarının saldırısına uğradı. Bazı kırılmış video oyunları ve çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda kullanılan hile araçlarının yakın zamanda Lumma Stealer ve RedLine Stealer gibi bilgi hırsızı kötü amaçlı yazılımlar içerdiği tespit edildi. RedLine Stealer, ESET telemetrisinde H1 2024'te İspanya, Japonya ve Almanya'daki kampanyaların neden olduğu birkaç tespit artışı gördü. Son dalgaları o kadar önemliydi ki H1 2024'teki RedLine Stealer tespitleri H2 2023'tekileri üçte bir oranında aştı.

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WordPress eklenti açıklarından yararlanmakla ünlü bir çete olan Balada Injector, 2024'ün ilk yarısında yaygınlaşmaya devam ederek 20 binden fazla web sitesini tehlikeye attı ve çetenin son kampanyasında kullanılan varyantlar için ESET telemetrisinde 400 binden fazla hit aldı. Fidye yazılımı sahnesinde, eski lider oyuncu LockBit, Şubat 2024'te kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen küresel bir kesinti olan Chronos Operasyonu tarafından kaidesinden düşürüldü. ESET telemetrisi H1 2024'te iki kayda değer LockBit kampanyası kaydetmiş olsa da bunların LockBit dışı çetelerin sızdırılmış LockBit oluşturucusunu kullanmasının sonucu olduğu tespit edildi.

ESET Tehdit Raporu, halen büyümekte olan en gelişmiş sunucu tarafı kötü amaçlı yazılım kampanyalarından biri olan Ebury grubunun kötü amaçlı yazılımları ve botnet'leriyle ilgili yakın zamanda yayımlanan derinlemesine araştırmayla ilgili haberleri içeriyor. Yıllar içinde Ebury, yaklaşık 400.000 Linux, FreeBSD ve OpenBSD sunucusunu tehlikeye atmak için bir arka kapı olarak kullanıldı; 2023'ün sonları itibariyle 100 binden fazlası hala tehlikede.