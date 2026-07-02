Yapay sisle serinlik dönemi! Çatılardan püskürtülen suyla sıcaklık 8 derece düşüyor

Çin’de kavurucu sıcaklara karşı apartman çatılarından yayılan yapay sis görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Shanxi eyaletine bağlı Yuncheng kentinde kullanılan sistem, yüksek katlı binaların üzerinden ince su sisi püskürterek hem yapıların çevresini hem de aşağıdaki yürüyüş alanlarını serinletiyor.

Çatılardan yayılan sis sosyal medyada gündem oldu

Yuncheng’deki bir yerleşim alanında uygulanan yöntem, sıcak hava dalgası sırasında dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Apartmanların çatı kısmından yayılan yoğun sis bulutları, binaların arasına ve sokak seviyesine kadar inerek serinlik etkisi oluşturuyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüksek katlı binaların üzerinden çevreye yayılan su sisi kısa sürede milyonların ilgisini çekti.

Sistem buharlaşmalı soğutma mantığıyla çalışıyor

Çatıya yerleştirilen özel püskürtme uçları ve yüksek basınçlı pompalar, suyu çok küçük damlacıklar halinde havaya yayıyor. Bu damlacıklar havada buharlaşırken çevredeki ısıyı çekiyor. Bu süreç sayesinde ortam sıcaklığında hissedilir bir düşüş oluşuyor. Sistemin özellikle sıcak ve kuru havalarda daha etkili olduğu, sıcaklığı 8 dereceye kadar azaltabildiği belirtiliyor.

Klima gibi çalışmıyor, dış alanı serinletiyor

Yapay sisleme sistemi, klasik klimalardan farklı olarak kapalı alanı değil, binanın çevresini ve açık alanları serinletmeyi hedefliyor. Bu nedenle uygulama yalnızca daireleri değil, apartmanların etrafındaki avlu, kaldırım ve yürüyüş yollarını da etkiliyor. Sistem çevreye sıcak hava üflemediği için kentlerde yaz aylarında artan ısı yükünü azaltmaya da yardımcı olabiliyor.

Enerji tüketimi daha düşük

Çatı sisleme uygulaması, geleneksel klima sistemlerine göre daha düşük enerji ihtiyacıyla öne çıkıyor. Ayrıca soğutma için kimyasal gazlara ihtiyaç duymaması, sistemi çevre dostu çözümler arasında öne çıkarıyor. Bazı uygulamalarda şebeke suyu yerine toplanan yağmur suları ya da filtrelenmiş geri dönüştürülmüş suların kullanılabildiği belirtiliyor. Bu da sistemin su yönetimi açısından daha verimli hale gelmesini sağlayabiliyor.

Kent sıcaklığına karşı yeni arayışlar sürüyor

Çin’de artan sıcak hava dalgalarına karşı yalnızca çatı sisleme sistemi değil, farklı soğutma teknolojileri de deneniyor. Zhejiang Üniversitesi’nde geliştirilen radyatif soğutma filmleri de bu çözümler arasında yer alıyor. Elektrik gerektirmeyen ve yapı yüzeylerine uygulanabilen bu ince filmler, güneş ışığını büyük oranda geri yansıtarak binaların daha serin kalmasına katkı sağlayabiliyor.

Isı adası etkisini azaltabilir

Uzmanlara göre şehirlerde beton, asfalt ve yüksek binalar sıcaklığı daha fazla hapsediyor. Çatı sisleme sistemi gibi uygulamalar, özellikle sıcak hava dalgalarında bina çevresinde geçici serinlik sağlayarak şehirlerde hissedilen bunaltıcı havayı hafifletebilir.