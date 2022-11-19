Yanmış çaydanlık nasıl temizlenir, nasıl parlatılır? En uygun temizleme yöntemleri, dışı kararan, çelik ve kararmış çaydanlık temizleme

Çaydanlık Yanıkları

Ülkemizde oldukça fazla miktarlarda tüketilen çayı hazırlamak ve demlemek için kullanılan çaydanlıklar bu yoğun kullanım neticesinde hızlı bir şekilde kirlenebilmektedir. Özellikle ocakta unutulan ve içi ya da dışı yanmış olan çaydanlıklar bu problemin en yaygın olarak görülen türlerinden birisidir. Kimi zaman koyu bir sohbet, kimi zaman çıkan acil bir iş dolayısıyla demlemeye bırakılan ve ocakta unutulan çaydanlıklarda bu problem görülebilmektedir.

Kimi zaman bu yanıklar hafif derecede olsa da, kimi zaman yoğun bir yanık problemi ortaya çıkar ve çaydanlık bir daha kullanılamayacağı bile düşünülebilir. Böylesi durumlarda içi veya dışı yanmış olan çaydanlıkları temizleme yöntemlerini bilmek oldukça faydalı olacaktır.

Eğer çaydanlık uzun süreli olarak ocakta unutulmamışsa sadece dış kısmı yanar

Eğer çaydanlık uzun süreli olarak ocakta unutulmuşsa bu sefer dış kısmıyla birlikte iç kısmı da yanmaktadır

Sadece dış kısmı yanmış olan çaydanlıkları temizlemek biraz daha kolayken, iç kısmı da yanmış olan çaydanlıkları temizlemek biraz daha zor olsa da imkansız değildir.

Dışı Yanmış Çaydanlık Temizleme Yöntemleri

Dışı yanmış çaydanlıkları yıkamak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Yanığın derecesine göre bunlardan uygun olan kullanılabilir. Kimi zaman yanık derecesi çok fazlaysa bu yöntemleri birkaç kez aynı şekilde tekrar etmek gerekebilir.

Sirke – Tuz Yöntemi

Kullanılan Malzemeler

Bir bardak sirke

Bir çay kaşığı tuz

Temiz sünger veya bez

Tuz sirkenin içerisine katılarak tamamen erimesi sağlanır. Daha sonra temiz bir bez veya sünger yardımıyla bu karışımla birlikte çaydanlığın yanmış olan kısmı ovularak temizlenir. Ovma işlemi dış kısmı çizmeyi önleyecek nitelikteki bez veya süngerle yapılmalıdır. Aksi takdirde dış kısımda çizikler meydana gelerek çaydanlığın görünümünü bozabilir.

Sirke – Karbonat Yöntemi

Kullanılan Malzemeler

Bir çay kaşığı sirke

Bir yemek kaşığı karbonat

Tencere

Sirke ve karbonat bir tencerenin içerisine dökülür. Üstüne soğuk su ilave edilir ve suyun içerisine dışı yanmış olan çaydanlık yerleştirilir. Ocağın altı açılır su kaynamaya bırakılır. Bu şekilde bir müddet kaynadıktan sonra ocak kapatılır ve çaydanlık çıkartılarak kendi kendine soğuması sağlanır. Daha sonra bol su yardımı ile iyi bir şekilde temizlenir.

İçi Yanmış Çaydanlık Temizleme Yöntemleri

İçi yanık olan çaydanlıkları temizlemek dışı yanmış olanlara kadar kısmen daha kolaydır. Bu amaçla kullanılabilecek olan birkaç yöntem şunlardır:

Karbonat – Sirke Yöntemi

Kullanılan Malzemeler

Bir çay kaşığı karbonat

Yarım bardak sirke

Bir çay kaşığı tuz

Çaydanlığın yanmış kısımlarını kapsayacak kadar su doldurulur. Daha sonra bu suyun içerisine karbonat, sirke ve tuz eklenerek ocağın altı açılır ve su kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başlayınca beş dakika bu şekilde kaynatılır. Daha sonra ocak kapatılarak su boşaltılır. Çaydanlık bol su ile temizlenir. Bu işlemden bir gece önce çaydanlığa tuzlu su ekleyip bir gece bırakmak yanıkların daha kolay çıkmasını sağlayacaktır.

Bu yöntem aynı zamanda başka bir şekilde de uygulanabilir. Sirke çaydanlığa dökülür, su eklenir ve bir gece boyunca bu şekilde bırakılır. Daha sonra çaydanlığın içerisindeki su boşaltılır ve çok az bir kısmı bırakılır. Bunun içerisine karbonat eklenerek temiz bir sünger veya bez yardımıyla çaydanlığın içi ovularak temizlenir.

Limon Tuzu Yöntemi

Kullanılan Malzemeler

Bir yemek kaşığı limon tuzu

Çaydanlığın yanmış kısmına kadar su doldurularak içerisine limon tuzu eklenir. Ocağın altı açılarak suyun kaynaması sağlanır. On dakika bu şekilde kaynadıktan sonra ateş söndürülür. Çaydanlık çıkarılarak ılık su ile durulanarak temizlenir.

Sirke – Tuz Yöntemi

Kullanılan Malzemeler

Bir çay bardağı sirke

Bir yemek kaşığı tuz

Çaydanlığın iç kısmına yanık kısmı kapsayacak şekilde su doldurulur. Suyun içerisine sirke ve tuz eklenir ve iyice karıştırılır. Bu şekilde karışımın on dakika süresince çaydanlığın içerisinde kalmasını sağlanır. Daha sonra su boşaltılarak ılık su yardımıyla çaydanlık bol su ile temizlenir.

Bu yöntemler sayesinde hem sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanmadan çaydanlığın temizliği sağlanmış olur, hem de daha lezzetli çay demleme ve daha sağlıklı bir tüketim için çaydanlığın hijyeni de elde edilmiş olur.

Yanmış çaydanlık nasıl parlatılır?

Yanmış çaydanlığı temizlemek oldukça kolay bir işlemdir. Bu işlem için yalnızca bir bardak sirkeye ve bir çay kaşığı tuza ihtiyacınız var. Çaydanlığınızın temizliği için ulaşılması kolay olan üzüm ve elma sirkelerini kullanabilirsiniz ancak en etkili sonuçlar için bir beyaz sirke edinmelisiniz.

Çelik çaydanlık nasıl parlatılır?

Çelik çaydanlıkları elma kabuğu ile parlatabilirsiniz. Yapmanız gereken elma kabuklarını çaydanlığın içine koymak ve bir miktar su ile kaynatmak. Karışımı daha sonra bir sünger ile tüm çaydanlığı parlatmak için kullanabilirsiniz.

Kararmış çaydanlık temizleme: İçi kararmış çaydanlık nasıl temizlenir?

Çaydanlığın içerisine tepeleme bir yemek kaşığı limon tuzu koyulur ve çaydanlık neredeyse üst limitine kadar doldurulur. Bu karışım, yaklaşık 10 dakika kadar kaynama bırakılır ve kireç tortuları kendilerini suya saldığında karışım dökülür ve çaydanlık durulanır.